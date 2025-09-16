Terça, 16 de Setembro de 2025
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CE aprova nome de ex-jogador e político Juary Moraes para trecho de rodovia

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (16) um projeto que dá o nome de Juary Miranda de Moraes a um trecho da rodovia BR-364 no mun...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
16/09/2025 às 11h44
CE aprova nome de ex-jogador e político Juary Moraes para trecho de rodovia
O projeto recebeu relatório favorável do senador Hamilton Mourão - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (16) um projeto que dá o nome de Juary Miranda de Moraes a um trecho da rodovia BR-364 no município de Rondonópolis (MT). A matéria segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação em Plenário.

Juary Moraes foi jogador de futebol, empresário, advogado e político. Faleceu aos 64 anos em 2021, em decorrência da covid 19.

O PL 884/2021 , do senador Wellington Fagundes (PL-MT), nomeia como Travessia Urbana Juary Miranda de Moraes o trecho da BR-364 entre os quilômetros 197,9 e 201. A proposição recebeu relatório favorável do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Biografia

Juary Moraes nasceu em Poxoréu (MT), em 1956. Teve o primeiro reconhecimento público como jogador de futebol do União de Rondonópolis. Foi vice-artilheiro no campeonato estadual de 1980, com 12 gols. Depois de largar o futebol, foi proprietário de um posto de combustíveis e advogado. Eleito vereador por três mandatos, presidiu a Câmara Municipal de Rondonópolis.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O senador Esperidião Amin é o autor do projeto que estabelece essas normas - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 48 minutos

Avançam normas para transporte urbano de aeronaves elétricas

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (16) proposta que estabelece normas para o uso de aeronaves elétricas de decolage...

 O senador Marcelo Castro (C) presidiu a sessão - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Participantes de sessão destacam papel da Fiocruz para a saúde do país

Os 125 anos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) foram comemorados em sessão especial do Senado nesta terça-feira (16). Autor do requerimento para a ...

 TRT-2, com sede em São Paulo (SP), chegará a 105 desembargadores - Foto: CNJ
Senado Federal Há 3 horas

Lei adiciona 11 desembargadores ao TRT da 2ª Região

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que cria 11 cargos de desembargador no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região, com...

 A autora das propostas, Tereza Cristina, e o relator, Plínio Valério, na Comissão de Infraestrutura - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Trechos de rodovia em MS terão nomes de ex-senador e de líder regional

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (16) dois projetos que dão nomes de personalidades ligadas à história de Mato Grosso do...

 O requerimento é da senadora Professora Dorinha Seabra - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Audiência vai celebrar 50 anos do ensino superior em cooperativismo

A Comissão de Educação (CE) vai promover uma audiência pública sobre os 50 anos do ensino superior em cooperativismo no Brasil. O requerimento da s...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 27°
26° Sensação
1.46 km/h Vento
49% Umidade
97% (0.44mm) Chance chuva
06h31 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Quarta
30° 14°
Quinta
25° 16°
Sexta
25° 16°
Sábado
36° 18°
Domingo
29° 20°
Últimas notícias
Entretenimento Há 2 minutos

Com Lauana Prado, Old Parr expande presença no universo sertanejo
Geral Há 2 minutos

Governo federal oferece ajuda em caso de ex-delegado executado em SP
Agricultura Há 2 minutos

Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal beneficia mais de 140 estabelecimentos em SC
Transportes Há 2 minutos

Governador Eduardo Leite aprova liberação de recursos para obras no aeroporto de Santo Ângelo
Entretenimento Há 48 minutos

Caneca personalizada é um presente para diferentes ocasiões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,40%
Euro
R$ 6,29 +0,46%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 655,315,73 +1,08%
Ibovespa
143,796,83 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6827 (15/09/25)
01
52
53
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3487 (15/09/25)
02
04
05
07
10
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2823 (15/09/25)
02
08
09
12
13
17
18
26
41
44
61
67
76
77
79
80
82
84
87
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2860 (15/09/25)
08
18
41
42
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias