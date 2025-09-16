Homem é detido por importunação sexual em Frederico Westphalen

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen, prendeu na manhã desta segunda-feira, 15, um homem de 20 anos investigado por múltiplos crimes de importunação sexual. A prisão ocorreu na rodovia BR 386, no quilômetro 33. A ação foi decretada após três ocorrências distintas registradas entre os dias 12 e 20 de agosto. Os crimes, conforme a polícia, incluíram abordagens indevidas, exposição de órgãos genitais e contato físico não autorizado em áreas íntimas das vítimas, com uma delas sendo menor de idade. As investigações apontaram o suspeito por meio de imagens, depoimentos e reconhecimento pessoal. O delegado Jacson Oiliam Boni afirmou que a prisão preventiva foi solicitada devido à gravidade dos fatos e à necessidade de interromper condutas que colocam em risco a integridade sexual de outras vítimas, especialmente adolescentes. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, posteriormente, ao sistema prisional.'