Terça, 16 de Setembro de 2025
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem é detido por importunação sexual em Frederico Westphalen

Prisão envolve suspeito de múltiplos incidentes de importunação, incluindo abuso sobre uma menor de idade

Por: Andre Eberhardt Fonte: LA+
16/09/2025 às 10h56
Homem é detido por importunação sexual em Frederico Westphalen
(Foto: Reprodução)

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen, prendeu na manhã desta segunda-feira, 15, um homem de 20 anos investigado por múltiplos crimes de importunação sexual. A prisão ocorreu na rodovia BR 386, no quilômetro 33. A ação foi decretada após três ocorrências distintas registradas entre os dias 12 e 20 de agosto. Os crimes, conforme a polícia, incluíram abordagens indevidas, exposição de órgãos genitais e contato físico não autorizado em áreas íntimas das vítimas, com uma delas sendo menor de idade. As investigações apontaram o suspeito por meio de imagens, depoimentos e reconhecimento pessoal. O delegado Jacson Oiliam Boni afirmou que a prisão preventiva foi solicitada devido à gravidade dos fatos e à necessidade de interromper condutas que colocam em risco a integridade sexual de outras vítimas, especialmente adolescentes. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, posteriormente, ao sistema prisional.'

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 2 minutos

Governo federal oferece ajuda em caso de ex-delegado executado em SP

Ministro Lewandowski disse que colocou a PF ao dispor do governo de SP

 Leite salientou que o investimento reforça o compromisso desta gestão com o modal aeroportuário -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Transportes Há 2 minutos

Governador Eduardo Leite aprova liberação de recursos para obras no aeroporto de Santo Ângelo

O governador Eduardo Leite assinou, nesta terça-feira (16/9), a aprovação do plano de trabalho do convênio para as obras de ampliação do terminal d...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 48 minutos

Corpo de ex-delegado-geral executado em Praia Grande é velado na Alesp

Fontes foi morto por volta das 18h desta segunda-feira (15)

 -
Habitação Há 4 horas

Cadastro para engenheiros e geólogos atuarem no Programa Mais Água RS está aberto

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), abriu cadastro para geólogos, engenheiros geólogos e en...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 27 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 27°
26° Sensação
1.46 km/h Vento
49% Umidade
97% (0.44mm) Chance chuva
06h31 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Quarta
30° 14°
Quinta
25° 16°
Sexta
25° 16°
Sábado
36° 18°
Domingo
29° 20°
Últimas notícias
Entretenimento Há 32 minutos

Caneca personalizada é um presente para diferentes ocasiões
Senado Federal Há 33 minutos

Avançam normas para transporte urbano de aeronaves elétricas
Geral Há 33 minutos

Corpo de ex-delegado-geral executado em Praia Grande é velado na Alesp
Direitos Humanos Há 48 minutos

CNJ manda retificar certidão de óbito das vítimas da Chacina de Acari
Saúde Há 1 hora

Cartão do SUS será unificado com dados de CPF do usuário

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,43%
Euro
R$ 6,28 +0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 654,832,96 +1,03%
Ibovespa
143,869,84 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6827 (15/09/25)
01
52
53
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3487 (15/09/25)
02
04
05
07
10
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2823 (15/09/25)
02
08
09
12
13
17
18
26
41
44
61
67
76
77
79
80
82
84
87
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2860 (15/09/25)
08
18
41
42
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias