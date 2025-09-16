Terça, 16 de Setembro de 2025
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cadastro para engenheiros e geólogos atuarem no Programa Mais Água RS está aberto

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), abriu cadastro para geólogos, engenheiros geólogos e en...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/09/2025 às 10h58
Cadastro para engenheiros e geólogos atuarem no Programa Mais Água RS está aberto
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), abriu cadastro para geólogos, engenheiros geólogos e engenheiros de Minas, com registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (Crea-RS), interessados em atuar no Programa Mais Água RS.

O cadastro é gratuito, sendo necessário comprovar experiência na área de poços (prioritariamente em elaboração de projeto de poço e de termo de referência), com Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), e autorizar a divulgação dos dados para consulta pública no site da Sehab. No ato da inscrição, o profissional deve indicar uma ou mais regiões geográficas onde deseja atuar.

Profissionais poderão atuar em diferentes municípios

O objetivo é formar uma lista pública de profissionais disponíveis em distintas regiões do Estado, que poderão ser contratados pelas prefeituras para viabilizar e atuar, direta ou indiretamente, nos convênios firmados. A lista também permitirá uma comunicação com a equipe técnica da Sehab para orientações e avisos referentes aos convênios.

Acesso à água potável

O Programa Mais Água RS surgiu para dar acesso à água potável a regiões desabastecidas por redes públicas ou privadas. Assim, a iniciativa promove a celebração de convênios entre o Estado e os municípios gaúchos, visando a construção de poços tubulares profundos e redes de abastecimento de água.

Por meio desses convênios, o governo repassa recursos específicos para a execução das obras, que são realizadas pelos municípios mediante a contratação de profissionais responsáveis pela elaboração de projetos e fiscalização, além de empresas especializadas na construção de poços e redes de água. Atualmente, a Sehab tem convênio com 216 municípios. O investimento é de R$ 23 milhões e 15.200 famílias já foram beneficiadas pelo programa.

Protagonismo

Antes não havia programa semelhante desenvolvido pelo Estado. Pela primeira vez, o governo gaúcho, por meio da Sehab, realiza um cadastro prévio de profissionais para auxiliar os municípios conveniados, facilitando a contratação necessária para a execução do trabalho. A ação também colabora para impulsionar o mercado setorizado na área de poços e redes.

Texto: Liandro Lindner/Ascom Sehab
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 33 minutos

Corpo de ex-delegado-geral executado em Praia Grande é velado na Alesp

Fontes foi morto por volta das 18h desta segunda-feira (15)

 (Foto: Reprodução)
Polícia Civil Há 4 horas

Homem é detido por importunação sexual em Frederico Westphalen

Prisão envolve suspeito de múltiplos incidentes de importunação, incluindo abuso sobre uma menor de idade

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 27 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Adolescente que desapareceu com namorada no mar é encontrado

Corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em São Conrado

 (Foto: Ascom PMVG)
Infraestrutura Rural Há 7 horas

Vista Gaúcha reforça frota com nova escavadeira hidráulica

Equipamento será usado em obras e serviços de infraestrutura rural, beneficiando produtores e comunidades do interior

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 27°
26° Sensação
1.46 km/h Vento
49% Umidade
97% (0.44mm) Chance chuva
06h31 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Quarta
30° 14°
Quinta
25° 16°
Sexta
25° 16°
Sábado
36° 18°
Domingo
29° 20°
Últimas notícias
Entretenimento Há 32 minutos

Caneca personalizada é um presente para diferentes ocasiões
Senado Federal Há 33 minutos

Avançam normas para transporte urbano de aeronaves elétricas
Geral Há 33 minutos

Corpo de ex-delegado-geral executado em Praia Grande é velado na Alesp
Direitos Humanos Há 48 minutos

CNJ manda retificar certidão de óbito das vítimas da Chacina de Acari
Saúde Há 1 hora

Cartão do SUS será unificado com dados de CPF do usuário

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,43%
Euro
R$ 6,28 +0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 654,832,96 +1,03%
Ibovespa
143,869,84 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6827 (15/09/25)
01
52
53
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3487 (15/09/25)
02
04
05
07
10
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2823 (15/09/25)
02
08
09
12
13
17
18
26
41
44
61
67
76
77
79
80
82
84
87
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2860 (15/09/25)
08
18
41
42
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias