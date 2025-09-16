Colisão entre micro-ônibus e van deixa 16 feridos na ERS-324 em Passo Fundo

Na noite desta segunda-feira (15), um grave acidente de trânsito foi registrado na ERS-324, em Passo Fundo, nas proximidades do Caixeiral Campestre. A colisão envolveu um micro-ônibus de uma empresa privada, que transportava trabalhadores, e uma van pertencente a uma empresa de logística.

O impacto mobilizou uma grande operação de resgate, com a atuação do SAMU, Corpo de Bombeiros Militar, Argos Emergências Médicas, A Prado Resgate, União Assistencial, além da Brigada Militar, 3º RPMon e 1º BRBM.

Segundo informações preliminares, 16 pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave. As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Passo Fundo: seis para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), seis para o Hospital de Clínicas (HC) e quatro para o Hospital Municipal.

A triagem realizada ainda no local do acidente foi considerada essencial para agilizar o atendimento. A prontidão das equipes hospitalares também contribuiu para o rápido acolhimento dos pacientes, garantindo eficiência e equilíbrio no resgate.

As causas da colisão seguem em investigação. O tráfego na rodovia apresentou lentidão durante o atendimento às vítimas.