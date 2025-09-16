Terça, 16 de Setembro de 2025
Vista Gaúcha reforça frota com nova escavadeira hidráulica

Equipamento será usado em obras e serviços de infraestrutura rural, beneficiando produtores e comunidades do interior

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom PMVG
16/09/2025 às 07h56
(Foto: Ascom PMVG)

A Prefeitura de Vista Gaúcha anunciou a aquisição de uma escavadeira hidráulica tipo G, da marca LiuGong, modelo 920EE S. Com peso aproximado de 21 toneladas e potência bruta de 158 HP, o equipamento foi adquirido por R$ 693 mil, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços do Consórcio Público do Extremo Sul (CONCESUL), com sede em Pelotas (RS). A compra foi realizada integralmente com recursos próprios do município.
Com a chegada da nova máquina, Vista Gaúcha passa a contar com quatro escavadeiras hidráulicas em sua frota, aumentando a capacidade de atendimento às demandas das comunidades do interior. O equipamento será incorporado à Secretaria de Obras e utilizado na manutenção de estradas, limpeza de açudes, trabalhos nas lavouras e outras melhorias que beneficiam diretamente produtores e moradores do campo.
O prefeito Locatelli destacou a importância do investimento: “Com essa nova escavadeira, podemos dar mais agilidade aos serviços no interior do município, garantindo melhores condições de trabalho para os agricultores e fortalecendo a infraestrutura rural de Vista Gaúcha.”
A aquisição reforça o compromisso da administração com o progresso de Vista Gaúcha e o fortalecimento do setor agropecuário, base da economia local.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
