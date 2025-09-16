Terça, 16 de Setembro de 2025
FastShop fecha acordo com MPSP e vai pagar R$ 100 milhões em multas

Investigados irão implantar programa de compliance

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/09/2025 às 00h14

Dois sócios e um diretor da empresa FastShop, envolvida em esquema de desvio de recursos públicos através de créditos de ICMS, fechou acordo de não persecução penal com o Ministério Público de São Paulo (MPSP) .

Segundo a nota do Ministério Público, o acordo prevê que a empresa pagará R$100 milhões a título de prestação pecuniária penal , além da devolução dos valores desviado s.

O MP afirma ainda que "os investigados responsáveis pela empresa comprometeram-se, ainda, a implantar rigoroso programa de 'compliance' e adotar novas práticas empresariais , manifestando preocupação da entidade empresarial na manutenção de sua atividade e dos empregos por ela gerados".

Operação Ícaro, deflagrada em agosto, revelou que os empresários pagavam os auditores fiscais da Fazenda estadual paulista para que facilitassem o ressarcimento de créditos de ICMS junto à Sefaz-SP. Todas as empresas varejistas contribuintes têm direito ao ressarcimento, porém o procedimento é complexo e tem prazos longos.

De acordo com o MPSP, a empresa pagou à Smart Tax, empresa de fachada dos fiscais envolvidos, o valor acima de R$ 422 milhões, entre dezembro de 2021 e julho de 2025. O "investimento" teve o retorno de R$ 1,5 bilhão através de créditos de ressarcimento de ICMS. Diretor da FastShop foi preso .

Por meio de comunicados, a Fast Shop afirmou, à época, que está colaborando integralmente com as autoridades.

