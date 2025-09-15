Segunda, 15 de Setembro de 2025
Rio tem alerta de ressaca e Ciclovia Tim Maia é fechada até terça

Alerta prevê que ondas podem atingir 2,5 a 3 metros na orla

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/09/2025 às 19h44
Rio tem alerta de ressaca e Ciclovia Tim Maia é fechada até terça
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informa que a Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para toda a orla da cidade.

O fenômeno teve início às 14h desta segunda-feira (15) e previsão de término às 15h desta terça-feira (16). De acordo com o comunicado, as ondas podem chegar a 3 metros.

O alerta de ressaca do mar pode provocar transtornos na orla, como inundações e avanços do mar sobre a faixa de areia e calçadões. A Marinha recomenda que a população evite o banho de mar, a prática de esportes aquáticos e o uso de calçadões e mirantes.

Por medida de segurança, a prefeitura determinou o fechamento preventivo da Ciclovia Tim Maia, no trecho entre o Leblon e a Barra da Tijuca , devido à ocorrência de ondas com mais de 2 metros.

A decisão de fechar a ciclovia visa a segurança dos frequentadores e a preservação da integridade da via diante da força do mar, recomendando que a população siga as orientações das autoridades.

Para a noite desta segunda, o Sistema Alerta Rio prevê céu claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva e os ventos estarão moderados, com velocidade, de até 51,9 quilômetros por hora (km/h).

A temperatura na capital entrou em elevação, com máxima registrada no bairro de Santa Cruz, na zona oeste, onde os termômetros marcaram 31,2 graus Celsius (ºC). A mínima da madrugada ficou em 14,7 ºC, no Alto da Boa Vista.

Para esta terça-feira, em função de áreas de instabilidade, a previsão para a cidade do Rio é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas no período da tarde.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
