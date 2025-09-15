Segunda, 15 de Setembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

8/1: Moraes mantém prisão domiciliar de mulher que pichou estátua

Cabeleireira pichou a frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/09/2025 às 19h14
8/1: Moraes mantém prisão domiciliar de mulher que pichou estátua
© Joedson Alves/Agencia Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (15) a execução imediata da condenação da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos.

Débora foi condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e por pichar a frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, localizada em frente ao edifício-sede do STF.

Apesar da determinação para início do cumprimento da pena, Moraes decidiu que Débora poderá permanecer em prisão domiciliar, benefício que ganhou em março deste ano por ter filhos menores de idade.

Na decisão, o ministro reconheceu o trânsito em julgado da condenação, ou seja, o fim do processo e da possibilidade de recursos.

"Determino o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré Debora Rodrigues dos Santos, com a manutenção da prisão domiciliar", decidiu.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Em agosto deste ano, a Primeira Turma do Supremo negou recurso apresentado pela defesa de Débora.

Com base no voto de Moraes, que é relator do caso, o colegiado entendeu que a cabeleireira não tem direto aos chamados embargos infringentes, recurso que permite a revisão da pena para réus que obtiveram pelo menos dois votos a favor da absolvição. No julgamento, o placar da condenação foi de 4 votos a 1.

“Assim, trata-se de somente um voto vencido pela absolvição parcial, conforme demonstrado. Além disso, o voto vencido exclusivamente quanto à dosimetria da pena não configura divergência passível de oposição de embargos infringentes”, decidiu Moraes.

Com o fim do julgamento, a cabeleireira está condenada pelos crimes de crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 1 hora

Moraes autoriza visita do governador de São Paulo a Jair Bolsonaro

Encontro deve ocorrer em 29 de setembro
Justiça Há 1 hora

Justiça Eleitoral do Ceará nega pedido de prisão de Ciro Gomes

Ex-ministro está proibido de ofender prefeita de Crateús
Justiça Há 2 horas

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de relator da anistia

Encontro está previsto para o dia 22 de setembro

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Filha de Fachin é alvo de agressões em universidade em Curitiba

Melina Fachin é professora na Universidade Federal do Paraná

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Moraes pede explicações sobre escolta que levou Bolsonaro ao hospital

No domingo, ex-presidente deixou prisão domiciliar para procedimento

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
18° Sensação
3.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (2.07mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Terça
27° 15°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 17°
Sexta
25° 17°
Sábado
26° 18°
Últimas notícias
Política Há 31 minutos

Lula critica imaginário racista que persiste no país
Tecnologia Há 47 minutos

Empresas devem reforçar conformidade com LGPD para evitar sanções
Tecnologia Há 1 hora

UniFECAF lança pós em IA para advogados e curso de finanças
Justiça Há 1 hora

Moraes autoriza visita do governador de São Paulo a Jair Bolsonaro
Tecnologia Há 1 hora

Robótica educacional ganha espaço em escolas brasileiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,463,45 -0,19%
Ibovespa
143,546,58 pts 0.9%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6826 (13/09/25)
07
09
10
34
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3486 (13/09/25)
02
06
07
08
09
10
11
12
16
17
18
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias