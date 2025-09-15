Segunda, 15 de Setembro de 2025
Projeto Escola Íntegra registra mais de mil inscritos com expansão para todo o Estado

O Projeto Escola Íntegra (PEI), promovido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz), em parceri...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/09/2025 às 18h59
-

O Projeto Escola Íntegra (PEI), promovido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz), em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc), bateu recorde de inscrições em sua terceira edição: foram recebidos 1.074 trabalhos de estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual, número que representa um crescimento de 168,5% em relação aos 400 inscritos em 2024. A ampliação da iniciativa para todas as regiões do Rio Grande do Sul é apontada como fator decisivo para o salto de participação.

Do total de inscritos, 510 são alunos da Rede Estadual de escolas situadas em Porto Alegre, município que participou das edições anteriores, e os demais são do interior, marcando, agora, a interiorização do concurso.

O Escola Íntegra tem como objetivo promover a reflexão sobre ética, integridade e combate à corrupção por meio de produções artísticas desenvolvidas por jovens. A iniciativa insere-se na estratégia de fomentar a cultura da transparência, da ética e do controle social entre as novas gerações. O concurso encerrou as inscrições no último dia de agosto, consolidando o alcance estadual do projeto.

Interiorização e impacto social

A expansão para todo o Estado é considerada um marco para o projeto, que reforça seu papel na formação cidadã de estudantes da rede pública.

“A interiorização do Escola Íntegra é um passo importante na formação cidadã. O engajamento de mais de mil estudantes comprova que o tema desperta interesse e que iniciativas como essa têm potencial para transformar realidades, incentivando os jovens a refletirem sobre ética e responsabilidade social”, destacou o contador e auditor-geral-adjunto do Estado, Jociê Rocha Pereira.

Premiação e cronograma

A avaliação dos trabalhos será realizada nos meses de setembro e outubro, com premiação total de R$ 40 mil distribuída entre estudantes, professores e escolas. Além de troféus, os vencedores receberão valores em dinheiro, e haverá ainda um sorteio de R$ 1.000 entre os participantes não premiados. A cerimônia de entrega dos prêmios está prevista para o final do ano, em Porto Alegre.

Distribuição dos prêmios

Premiação por série (1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio):

  • 1º lugar: R$ 3.000,00
  • 2º lugar: R$ 2.000,00
  • 3º lugar: R$ 1.000,00

Premiação para escolas:as duas escolas públicas estaduais com maior número proporcional de alunos participantes receberão, cada uma, um prêmio de R$ 5.000,00.

Premiação para professores:Os estudantes poderão indicar, no momento da inscrição, um(a) professor(a) que tenha contribuído na orientação ou no incentivo à produção do trabalho. Os dois professores com maior número de indicações receberão os seguintes prêmios:

  • 1º lugar: R$ 6.000,00
  • 2º lugar: R$ 5.000,00

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

