Escola de Ibarama será a primeira a receber novo modelo de ginásio da Rede Estadual

O governo do Estado autorizou, na tarde desta segunda-feira (15/9), o início do processo para a construção do ginásio da Escola Estadual de Ensino ...

Escola de Ibarama será a primeira a receber novo modelo de ginásio da Rede Estadual
A secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, e a secretária-adjunta da Educação, Stefanie Eskereski, participaram do ato -Foto: Gustavo Peres/Ascom Seduc

O governo do Estado autorizou, na tarde desta segunda-feira (15/9), o início do processo para a construção do ginásio da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Catarina Bridi, em Ibarama. A secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, e a secretária-adjunta da Educação, Stefanie Eskereski, participaram do ato no município. O investimento previsto é de R$ 3 milhões. Agora, a empresa selecionada em licitação concluirá o detalhamento do projeto, com prazo de até três meses e meio, e a preparação para o começo dos trabalhos, que devem durar até seis meses.

O governador Eduardo Leite participaria da cerimônia, mas o mau tempo impediu que o helicóptero levantasse voo. Durante o ato, porém, Leite fez uma chamada de vídeo com a secretária Izabel, deixando uma mensagem para a comunidade escolar da Catarina Bridi.

Embora um ginásio tenha começado a ser construído no passado, há cerca de 50 anos, chegando a ter paredes erguidas, a obra nunca foi concluída. Sem investimentos dos governos, a obra sofreu com um cenário que era comum antigamente: os trabalhos iniciavam, mas nunca eram concluídos. Assim, a escola só contava com as paredes nuas da estrutura, sem sequer os equipamentos como cestas de basquete devidamente instalados. Não havia um local adequado para as atividades esportivas, principalmente em dias de chuva. A realidade é outra, agora: os alunos terão seu ginásio, finalmente.

Ibarama tem governo do Estado. O novo espaço substituirá a estrutura incompleta que a escola tem hoje e será a primeira construída pelo modelo Escola+ , desenvolvido pela Secretaria de Obras Públicas (SOP) e que começa a ser adotado pelo governo.

Um legado para a educação no RS

“O que estamos vivendo é um processo histórico. Não se trata apenas de implantar um novo padrão de arquitetura escolar, mas de estabelecer um legado para a educação do Rio Grande do Sul”, avaliou a secretária. “Os servidores da SOP projetaram uma estrutura funcional, moderna, linda e, ao mesmo tempo, resiliente, em consonância a um novo tempo em que o Estado precisa estar preparado para enfrentar adversidades climáticas.”

Stefanie celebrou a concretização do projeto. “Esse é um momento histórico para a Catarina Bridi e para toda a comunidade de Ibarama. A construção do ginásio representa a realização de um sonho antigo e a materialização do compromisso do Estado em garantir espaços adequados e de qualidade para a aprendizagem e a convivência. É um marco que vai deixar legado para muitas gerações”, disse a secretária-adjunta.

A escola já vem recebendo melhorias desde julho. Com investimento de R$ 1,1 milhão, estão em curso a substituição de portas e luminárias dos banheiros e a troca e instalação de novas divisórias, além da renovação do piso de algumas salas. O prazo para conclusão é o primeiro semestre de 2026.

Visual moderno e acolhedor

A construção do ginásio mostra que o Rio Grande do Sul está diferente. A obra se tornou possível após a atual gestão recuperar a capacidade de investimento do Estado e colocar a educação como prioridade pelo governador Eduardo Leite. O propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Onde hoje se veem paredes incompletas de um ginásio que nunca chegou a ficar pronto, será erguido um espaço totalmente novo, com o padrão que a Rede Estadual passou a adotar. Ele tem um modelo replicável, capaz de se adaptar aos diferentes espaços e terrenos das escolas gaúchas.

A estrutura terá aproximadamente mil metros quadrados, uma quadra poliesportiva e vestiários feminino, masculino e para pessoas com deficiência (PcD), além de depósitos de material de educação física. Também serão implantados um pórtico de acesso à escola e o cercamento dela.

Esse modelo de ginásio, em situações de crise, pode funcionar como abrigo para até 80 pessoas, contando com banheiros e refeitórios. Há como adaptar o espaço para disponibilizar dois dormitórios coletivos, comportando oito camas ou beliches em cada, recebendo até 32 pessoas, e 12 unidades familiares, com uma cama de casal e duas de solteiro em cada, para até 48 pessoas.

Sonho realizado

Para a comunidade escolar, a construção do ginásio é um sonho realizado. “Os estudantes estão entusiasmados, porque será o primeiro ginásio desse porte no Estado. Estamos muito felizes porque há vários projetos que eles querem desenvolver. Essa obra será essencial para aprimorarmos as práticas pedagógicas”, afirmou a diretora Patrícia Bernardi.

Há mais de 25 anos ministrando aulas de educação física na Catarina Bridi, a professora Mariléia Mainardi espera ansiosa pela obra. "Com o ginásio pronto, poderá ser dada uma aula de qualidade. Por enquanto, nós fazemos nas condições possíveis em um espaço não adequado", comentou.

© Tomaz Silva/Agência Brasil
