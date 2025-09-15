Segunda, 15 de Setembro de 2025
Ganha-Ganha Farroupilha leva música e diversão a shopping de Canoas

Em mais uma ação surpreendente da campanha Ganha-Ganha Farroupilha, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/09/2025 às 16h27
Pocket show com artistas tradicionalistas foi atração no Canoas Shopping -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec

Em mais uma ação surpreendente da campanha Ganha-Ganha Farroupilha, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), levou o Guri de Uruguaiana – personagem interpretado por Jair Kobe - e os músicos nativistas Luiza Barbosa, Analise Severo, Thomas Machado, Cristina Sorrentino, Karlo Kulpa e Elmer Fagundes para um pocket show no Canoas Shopping na segunda-feira (15/9).

O secretário de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, acompanhou a iniciativa, que também teve uma exibição de tiro de laço de vaca parada com crianças do CTG Estância de Sapucaia.

Economia e cultura para fortalecer o comércio gaúcho

O secretário Ernani Polo destacou o impacto positivo da ação. “Essa é uma forma inovadora de levar a cultura gaúcha para espaços urbanos e aproximar as pessoas das nossas raízes. Além de promover nossos artistas e fortalecer o sentimento de pertencimento, as iniciativas da Ganha-Ganha Farroupilha têm movimentado o comércio local, atraindo público para os centros de consumo e estimulam a economia. A ação de hoje reforça o compromisso do governo em promover a cultura regional de maneira acessível e envolvente, conectando diferentes públicos com o legado do Rio Grande do Sul”, finalizou.

Ernani Polo ressaltou que o Ganha-Ganha Farroupilha tem movimentado o comércio levando cultura gaúcha aos centros urbanos -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec
Ernani Polo ressaltou que o Ganha-Ganha Farroupilha tem movimentado o comércio levando cultura gaúcha aos centros urbanos -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec


O Ganha-Ganha Farroupilha

A campanha é promovida pelo governo do Estado, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sedec), da Cultura (Sedac), de Turismo (Setur) e de Comunicação (Secom).

A proposta é impulsionar o comércio local durante o mês de setembro, que tradicionalmente tem baixo índice de vendas, aproveitando o engajamento popular com os festejos farroupilhas para fortalecer a economia e promover os valores da cultura tradicionalista. Esta é a primeira vez que o governo do Estado formula uma iniciativa direta para impulsionar o varejo.

Os artistas Luiza Barbosa, Cristina Sorrentino, Thomas Machado e Guri de Uruguaiana participaram da ação em Canoas -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec
Os artistas Luiza Barbosa, Cristina Sorrentino, Thomas Machado e Guri de Uruguaiana participaram da ação em Canoas -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec


Descontos especiais e prêmios

Além das atrações culturais, o Ganha-Ganha Farroupilha oferece descontos especiais, sorteios e ações promocionais em diversos estabelecimentos comerciais. A iniciativa oferece R$ 450 mil em prêmio via sorteio e prêmios realizados pelo Nota Fiscal Gaúcha.

O Ganha-Ganha Farroupilha começou em 6 de setembro e vai até o dia 21 de setembro.

Um menino vestido com traje típico gaúcho dança em primeiro plano, erguendo o chapéu preto com uma mão e mantendo a outra na cintura. Ele usa bombacha cinza, camisa branca, lenço vermelho e botas pretas. Ao fundo, adultos assistem, fotografam e batem palmas.
Pequeno gaudério se apresentou junto com os artistas na ação em Canoas -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec

Iniciativas do Ganha-Ganha Farroupilha pelo Estado:

Texto: Renata da Silva Spanhol/Ascom Sedec
Edição: Anderson Machado/Secom

