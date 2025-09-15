Pesquisa do IBGE vai medir impacto das enchentes no Rio Grande do Sul

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta segunda (15) a Pesquisa Especial sobre Enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. O levantamento vai abranger mais de 30 mil residências em 133 cidades gaúchas.

O propósito é medir os impactos causados e consequências das enchentes um ano após a tragédia climática que assolou o estado.

Segundo o IBGE, as informações coletadas fornecerão subsídios para planejamento de políticas públicas estruturais, auxílio à população afetada e elaboração de planos de prevenção mais eficazes a novos desastres climáticos.

A pesquisa será feita por telefone – exclusivamente por meio do número oficial: (21) 2142-0123 –, entre 15 de setembro e 19 de dezembro de 2025. Não foi divulgada a data de divulgação dos resultados da pesquisa.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Como ocorre com a maioria dos levantamentos do IBGE, a pesquisa é por amostra. Serão entrevistadas pessoas maiores de 14 anos, que residiam no Rio Grande do Sul no período das enchentes (final de abril e todo mês de maio de 2024). O IBGE garante sigilo sobre identidade dos entrevistados.

Após ser contactado pelo IBGE, o entrevistado selecionado pode responder na hora ou agendar sua entrevista, por telefone no 0800 721 8181, ou pelo e-mail [email protected]. Veja abaixo o cronograma da coleta de dados por região do estado.

15 a 26/09: Porto Alegre (12 municípios)

29/09 a 10/10: Novo Hamburgo, Taquara, Montenegro, Charqueadas (23 municípios)

13 a 17/10: Passo Fundo, Carazinho, Frederico Westphalen, Marau, Tapejara, entre outros (25 municípios)

20 a 31/10: Santa Cruz do Sul, Lajeado, Sobradinho, Encantado (39 municípios)

3 a 7/11: Pelotas, Camaquã (6 municípios)

10 a 14/11: Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Nova Prata (11 municípios)

17 a 28/11: Santa Maria, São Gabriel, Uruguaiana, Cachoeira do Sul (17 municípios)

1º a 19/12: Todas as regiões

O presidente do IBGE, Marcio Pochmann, destacou os trabalhos de pesquisa já realizados pelo instituto e reforçou o compromisso com a pesquisa:

“Esse é o papel do IBGE há quase noventa anos, trazer informações para que seja possível [direcionar] políticas públicas mais adequadas.”

A secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, Priscilla Maria Santana, fez um apelo à população para que participe do levantamento.

“Eu queria pedir pro gaúcho, pra gaúcha, responder, atender bem ao IBGE. Porque a partir desse manancial de dados coletados, [a gente] vai estar pensando no futuro de vocês”, disse.

*Estagiária sob supervisão de Gilberto Costa