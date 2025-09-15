CNU 2025: governo nomeia 279 analistas de infraestrutura

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, nesta segunda-feira (15), a Portaria nº 9.312/2025 com os nomes de 279 candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) para o cargo de analista de infraestrutura.

A portaria traz a lista da especialidade de cada candidato aprovado e a respectiva classificação no certame.

Áreas

Os novos servidores assumem vagas nas seguintes especialidades: arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica/eletrônica/telecomunicações/eletrotécnica/energia, além de geociências.

Todos os nomeados vão trabalhar no próprio ministério, para planejar, projetar, gerir e fiscalizar grandes projetos de órgãos e entidades da administração pública federal.

Os profissionais da categoria atuam em áreas como infraestrutura viária, hídrica, de saneamento, de energia, de produção mineral, de comunicações e de desenvolvimento regional e urbano.

Próximos passos

Após a publicação da nomeação, os ingressantes do serviço público devem enviar eletronicamente a cópia da documentação obrigatória pelo aplicativo SouGov.BR para dispositivos móveis.

O uso da ferramenta é exclusivo de servidores públicos, pensionistas e aposentados do Poder Executivo federal.

Dentro da plataforma, é preciso ter, minimamente, o selo nível prata de segurança. Em seguida, o aprovado deve clicar no botão “Acessar Ingresso Servidor” e seguir as orientações em tela.

Para aqueles que já possuem vínculos com a administração pública federal, os dados serão pré-carregados nos formulários solicitados.

As pessoas nomeadas devem fazer também os exames listados no anexo 2 da mesma portaria , para emissão do atestado de aptidão física e mental. O documento é obrigatório para a posse.

Todas as regras e orientações podem ser consultadas no Manual do Ingressante preparado aos aprovados na primeira edição do chamado Enem dos Concursos, realizado em 2024.

Em caso de dúvidas, o Ministério da Gestão disponibilizou o endereço eletrônico oficial .