Governo divulga lista de 477 novos contemplados no Programa CNH Social

Foi publicada nesta segunda-feira (15/9) no Diário Oficial do Estado (DOE) a lista de contemplados na segunda chamada do programa gaúcho da CNH Social,programa social mantido pelo governo Eduardo Leite. Ao todo, são 477 pessoas, que têm até o próximo dia 30 de outubro para abrir seus processos de habilitação em um Centro de Formação de Condutores (CFC) do Estado.

A segunda chamada ocorre, conforme cronograma, para preencher as vagas remanescentes, até o total de 3 mil, número de vagas da edição 2025 da iniciativa.

Dúvidas e mais informações

Para mais informações, os candidatos podem contatar o DetranRS pelos canais de atendimento:

Disque-Detran (0800-905-5555);

WhatsApp (800-905-5555);

chat on-line no site;

Fale Conosco e Ouvidoria no site ;

; atendimentos presenciais em unidades do TudoFácil.

Os Centros de Formação de Condutores credenciados também estão aptos a prestar informações e esclarecer dúvidas.

Texto: Ascom DetranRS

Edição: Secom