Comissão ouve o governo sobre o novo marco regulatório do sistema portuário

A comissão especial da Câmara dos Deputados que discute o novo marco regulatório do setor portuário brasileiro ( PL 733/25 ) realiza audiência pública nesta quarta-feira (17) para ouvir o ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho.

A reunião foi pedida pelo deputado Leo Prates (PDT-BA) e será realizada às 14h30, no plenário 6.

A proposta

O novo marco regulatório deve substituir o que está em vigor desde 2013 ( Lei 12.815/13 ). O texto tem 151 artigos e propõe mudanças em temas como:

Regulação do setor;

Precificação dos serviços;

Contratação de mão de obra; e

Licenciamento ambiental.

A proposta é de autoria do deputado Leur Lomanto Júnior (União-BA) e replica o anteprojeto elaborado por uma comissão de juristas criada pela Câmara para revisar a legislação portuária.

O relator é o deputado Arthur Oliveira Maia (União-BA).