Comissão debate atividades da Confederação Brasileira de Desporto Escolar

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (17), audiência pública para discutir as atividades da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).

O debate foi pedido pelo deputado Nitinho (PSD-SE) e está marcado para as 14 horas, no plenário 4.

Segundo o parlamentar, o objetivo é fazer um balanço das atividades da confederação, avaliar a aplicação dos recursos recebidos e discutir o planejamento das competições programadas para este ano.

Ele lembra que a confederação tem como missão “desenvolver e fomentar o esporte escolar no país contribuindo para a formação integral dos alunos e ser a porta de entrada da vida esportiva dos brasileiros”.

“Uma vez que há recursos públicos das loterias investidos na entidade, propomos esse debate para informar os parlamentares e a comunidade do esporte escolar, especialmente os gestores, dirigentes, atletas e treinadores, sobre as atividades desenvolvidas pela CBDE”, afirma Nitinho.