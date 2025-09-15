Comissões debatem impacto da doença pulmonar obstrutiva crônica na população idosa

As Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; e de Saúde da Câmara dos Deputados realizam, nesta terça-feira (16), audiência pública conjunta para discutir os impactos da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) na população idosa.

O debate foi solicitado pela deputada Flávia Morais (PDT-GO) e está marcado para as 16 horas, em plenário a ser definido.

Segundo a deputada, a doença é caracterizada pela obstrução persistente do fluxo de ar e, apesar de ser prevenível e tratável, compromete de forma significativa a qualidade de vida e a autonomia dos pacientes idosos.

A doença está fortemente associada ao tabagismo, à poluição atmosférica e a exposições ocupacionais, mas também à vulnerabilidade de grupos mais envelhecidos, cuja função pulmonar tende a declinar naturalmente com o passar dos anos.

No Brasil, estudos estimam que cerca de 17% dos adultos acima de 40 anos convivem com a doença, sendo que a prevalência aumenta de forma expressiva com o avanço da idade.

"Entre as pessoas idosas, a DPOC figura como uma das principais causas de internação hospitalar, limita a autonomia e aumenta o risco de comorbidades, depressão, isolamento social e mortalidade precoce", diz Flávia Morais.

"Além disso, provoca custos elevados para o Sistema Único de Saúde (SUS), tanto no tratamento ambulatorial quanto nas internações decorrentes das exacerbações", acrescenta.