Comissão avalia impacto de grandes devedores nas contas do governo

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (16) sobre os 50 maiores devedores do governo federal. O debate será realizado às 14 horas, no plenário 10.

A reunião foi solicitada pelo deputados Gilberto Abramo (Republicanos-MG) e Marussa Boldrin (MDB-GO). Segundo eles, a inadimplência de grandes empresas compromete a arrecadação da União e reduz a capacidade de investimento em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança.

Abramo citou reportagem publicada pelo portal UOL mostrando que, em 2020, os dez maiores devedores da União deviam aproximadamente R$ 190,7 bilhões. “Valores dessa magnitude, quando não arrecadados, comprometem a capacidade do Estado de investir em políticas públicas essenciais”, afirma o deputado.

Já Marussa Boldrin sugeriu o convite à Associação Brasileira das Companhias Abertas, “como forma de enriquecer a discussão com perspectivas técnicas, jurídicas e econômicas indispensáveis à construção de soluções eficazes e equilibradas”.