Segunda, 15 de Setembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova programa para facilitar instalação de placa solar por agricultor familiar

Proposta ainda será analisada por outras comissões da Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
15/09/2025 às 10h43
Comissão aprova programa para facilitar instalação de placa solar por agricultor familiar
Mário Agra/Câmara dos Deputados

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria um programa para estimular a instalação de sistemas fotovoltaicos por agricultores familiares e por inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Pela proposta, serão destinados ao Programa Luz do Sol:

  • recursos do Orçamento destinados à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), estatal criada para gerir as participações da União em Itaipu e na Eletronuclear;
  • parte da arrecadação de loterias;
  • empréstimos junto a bancos e fundos; e
  • verbas de programas já existentes de eficiência energética e de energia renovável social.

A gestão financeira e operacional do programa será responsabilidade da ENBPar.

Bets
 O texto destina 2% da arrecadação das apostas de quota fixa, conhecidas como bets, ao programa Luz do Sol. O percentual será retirado do percentual que hoje é destinado ao Ministério do Turismo (que ficará com 20,4% do produto da arrecadação).

A proposta altera a Lei 13.756/18 , que trata da destinação do dinheiro arrecadado pelas loterias.

Bancos públicos, privados e de fomento e outras instituições financeiras e os fundos públicos ou privados, podem disponibilizar linhas específicas para financiamento do programa.

O texto aprovado é um substitutivo do deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA) a quatro propostas apensadas ( PL 2953/22 , 2458/22, 3067/22 e 4076/23).

Segundo Otto Alencar Filho, o incentivo à energia solar pode reduzir os custos do usuário residencial e do produtor, desenvolver cadeias tecnológicas nacionais, mitigar as consequências das crises climáticas e promover a agricultura familiar.

Próximos passos
O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 31 minutos

Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão

Estima-se que cerca de 30 mil novos casos de câncer de pulmão sejam diagnosticados por ano no país

 Divulgação
Câmara Há 46 minutos

Lei reconhece Festa de San Gennaro como manifestação da cultura nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.205/25 , que reconhece como manifestação da cultura nacional a Festa de San Gennaro, pro...
Câmara Há 46 minutos

Lei reconhece Cais do Valongo como patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro

Local foi a porta de entrada de 60% dos africanos escravizados que foram trazidos ao Brasil
Câmara Há 46 minutos

Comissão ouve o governo sobre o novo marco regulatório do sistema portuário

A comissão especial da Câmara dos Deputados que discute o novo marco regulatório do setor portuário brasileiro ( PL 733/25 ) realiza audiência públ...

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Projeto suspende remuneração de militares condenados por violência contra mulheres na ditadura

O Projeto de Lei 795/25 prevê a suspensão de salários e aposentadorias de militares condenados por crimes de violência contra mulheres na ditadura ...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
29° Sensação
2.49 km/h Vento
42% Umidade
100% (2.07mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Terça
27° 15°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 17°
Sexta
25° 17°
Sábado
26° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 31 minutos

Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão
Câmara Há 45 minutos

Lei reconhece Festa de San Gennaro como manifestação da cultura nacional
Câmara Há 45 minutos

Lei reconhece Cais do Valongo como patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro
Câmara Há 45 minutos

Comissão ouve o governo sobre o novo marco regulatório do sistema portuário
Geral Há 46 minutos

Belém faz parceria para instalar painéis solares em unidades públicas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,54%
Euro
R$ 6,26 -0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 647,191,50 -1,10%
Ibovespa
143,811,67 pts 1.08%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6826 (13/09/25)
07
09
10
34
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3486 (13/09/25)
02
06
07
08
09
10
11
12
16
17
18
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias