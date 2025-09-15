Motorista morre após sair da pista na RS-536, em São Miguel das Missões

Um homem de 38 anos morreu após um acidente na RS-536, em São Miguel das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul. O caso ocorreu por volta de 0h30 desta segunda-feira (15), na altura do km 34 da rodovia.

A vítima conduzia um veículo quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra uma cerca em um terreno próximo. Ele sofreu múltiplas fraturas e, apesar de ter sido socorrido, não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente.