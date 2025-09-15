Colisão frontal na ERS-569 deixa um morto e quatro feridos em Barra Funda

Na noite de domingo (14), um grave acidente de trânsito resultou em uma vítima fatal e quatro pessoas feridas na ERS-569, em Barra Funda. A colisão frontal envolveu um Ford Focus e um Honda Civic, nas proximidades do km 33 da rodovia.

Segundo os Bombeiros Militares de Sarandi, quatro ocupantes dos veículos ficaram presos às ferragens. Eles foram resgatados com o apoio do Samu e de uma ambulância do município de Barra Funda, sendo encaminhados com múltiplas fraturas ao Hospital Comunitário de Sarandi.

A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência. No local, foi confirmado o óbito de Fabrício Bussolaro, de aproximadamente 43 anos, morador de Sarandi, que estava no Honda Civic.