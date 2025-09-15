Homem fica ferido após colidir com poste em Santa Rosa

Um homem de 35 anos ficou ferido após colidir o carro que dirigia contra um poste na Avenida Expedicionário Weber, em Santa Rosa, na madrugada desta segunda-feira (15), por volta das 3h05.
O acidente aconteceu em frente à Felice Veículos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (11° BBM – Pelotão de Santa Rosa), o motorista conduzia um Volkswagen Polo quando perdeu o controle do veículo e atingiu um poste no canteiro central da via.
O condutor sofreu lesões e foi socorrido pelas equipes de emergência. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico.