Identificadas vítimas de colisão frontal entre dois veículos na BR-285, em Carazinho

Duas pessoas morreram em uma colisão frontal entre um Fiat Siena e uma caminhonete Fiat Toro, no final da tarde de domingo (14), na ponte sobre o Rio da Glória, trecho da BR-285, em Carazinho, próximo à Ulbra.

As vítimas foram identificadas como Emanuelly Lopes Pereira, de 27 anos, e Péricles Mattos dos Santos, de 30, ambos naturais de Carazinho e moradores de Passo Fundo. Uma criança que estava no Siena sobreviveu ao acidente e foi encaminhada ao Hospital de Clínicas de Carazinho.

O condutor e a passageira do Siena morreram no local. O motorista da Fiat Toro, com placas de Não-Me-Toque, sofreu apenas ferimentos leves e foi levado ao hospital em estado estável. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro. Testemunhas relataram que o condutor fazia ultrapassagens perigosas e trafegava na contramão antes da colisão, tendo inclusive atingido o guard-rail da ponte.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e SAMU atenderam a ocorrência