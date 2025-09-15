Segunda, 15 de Setembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Caminhos da Reportagem mostra o que tirou o Brasil do Mapa da Fome

Programa vai ar ao nesta segunda, às 23h, na TV Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/09/2025 às 08h42

O que tirou o Brasil do Mapa da Fome é o tema do Caminhos da Reportagem , da TV Brasil , nesta segunda-feira (15). O programa mostra como o país deixou a fome para trás e conta o que precisa ser feito para evitar novo recuo.

Um anúncio, esperado há anos, finalmente chegou nos últimos dias de julho de 2025: o Brasil está fora do Mapa da Fome – de acordo com contagem feita pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Na prática, significa que menos de 2,5% dos brasileiros estão subnutridos atualmente.

Abandonar o Mapa da Fome depende de um conjunto de ações.

“O primeiro é ter decisão política, quer dizer, colocar a temática no contexto da política nacional como prioridade. O segundo aspecto é a articulação intersetorial para solucionar o problema. Um terceiro fator importantíssimo é disponibilidade financeira. E tem também a participação social. Não é possível erradicar a fome sem solidariedade”, resume o representante da FAO no Brasil, o equatoriano Jorge Meza.

Essa foi a segunda vez que o país atingiu a meta da ONU. A primeira foi em 2014. Mas por que a fome voltou a assustar? “Porque desmantelaram os programas”, afirma o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias.

“Com esse retrocesso que a gente teve nos anos do governo Bolsonaro, Temer-Bolsonaro, voltamos a dialogar com essa temática do ponto de vista político e governamental”, complementa a professora de Nutrição da Universidade de Brasília, Anelise Rizzolo.

Existem três graus de insegurança alimentar. No leve, a família consegue garantir quantidade e qualidade, mas não sabe até quando. No moderado, a família já reduziu a quantidade ou a qualidade dos alimentos. No grave, falta comida.

Para entender como o Brasil saiu do Mapa da Fome e o que precisa ser feito para erradicar a insegurança alimentar, o Caminhos da Reportagem foi ao interior do país. No semiárido baiano, em algumas das cidades mais pobres do estado, nossa equipe viu iniciativas que excluem agrotóxicos e ultraprocessados, e valorizam produtos locais.

Em Umburanas, um grupo de mulheres se uniu para produzir alimentos saudáveis.

“A gente viu a necessidade de se juntar para agregar valor no que a gente já fazia, que era agricultura familiar”, explica a presidente da Associação Mulheres do Sertão, Daiana Santana. A associação promove roças coletivas, fura poços artesianos e doa legumes e verduras para quem não consegue produzir.

A 370 quilômetros dali, no município de Uauá, o agricultor Alcides Peixinho e o grupo dele conciliam lavoura com recuperação da Caatinga. “Nós temos a coroa de frade e o próprio mandacaru com receitas voltadas como alimento. O xique-xique também”, conta Peixinho.

Organizados, os moradores da região superaram a pobreza. O que não significa que essa batalha foi vencida. Pelas contas do próprio ministro do Desenvolvimento Social, 3,6 milhões de brasileiros ainda enfrentam insegurança alimentar grave. “É nossa missão tirar essas pessoas da fome”, diz Wellington Dias.

Ainda segundo o ministro, outra tarefa tão importante quanto essa é evitar que as pessoas que saíram do Mapa da Fome voltem a frequentá-lo.

As soluções implementadas pelo governo, os bons exemplos da sociedade civil e a avaliação de especialistas no assunto você confere no episódio “O que tirou o Brasil do Mapa da Fome?”.

O programa vai ar ao nesta segunda-feira (15), às 23h, na TV Brasil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Detran Há 1 minuto

Governo divulga lista de 477 novos contemplados no Programa CNH Social

Foi publicada nesta segunda-feira (15/9) no Diário Oficial do Estado (DOE) a lista de contemplados na segunda chamada do programa gaúcho da CNH Soc...
Geral Há 47 minutos

Belém faz parceria para instalar painéis solares em unidades públicas

Acordo foi firmado com Agência da ONU para Refugiados

 Leite destacou que a lei é realista e transparente, com foco na reconstrução do RS e no financiamento da saúde e da educação -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Planejamento Há 2 horas

Governo Eduardo Leite mantém resultados positivos desde 2021 e encaminha orçamento de 2026 com mais de R$ 5 bi em investimentos

Aumento de investimentos, pagamentos em dia, recorde em quitação de precatórios e fim dos saques do Siac, conhecido como Caixa Único do Estado. É n...

 - Casal realizou a inseminação com sêmen de doador anônimo. (Foto: globalmoments / stock.adobe.com)
Dupla Maternidade Há 5 horas

Justiça reconhece dupla maternidade em caso de inseminação caseira no RS

Sentença determinou que o cartório registre o nome da mãe não gestante na certidão de nascimento da criança, além de incluir os avós maternos da segunda mãe

 (Foto: Reprodução)
Acidente Fatal Há 6 horas

Identificadas vítimas de colisão frontal entre dois veículos na BR-285, em Carazinho

Emanuelly Lopes Pereira e Péricles Mattos dos Santos morreram no local; criança sobreviveu e motorista da Fiat Toro recusou teste do bafômetro

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
29° Sensação
2.49 km/h Vento
42% Umidade
100% (2.07mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Terça
27° 15°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 17°
Sexta
25° 17°
Sábado
26° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 31 minutos

Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão
Câmara Há 45 minutos

Lei reconhece Festa de San Gennaro como manifestação da cultura nacional
Câmara Há 45 minutos

Lei reconhece Cais do Valongo como patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro
Câmara Há 45 minutos

Comissão ouve o governo sobre o novo marco regulatório do sistema portuário
Geral Há 46 minutos

Belém faz parceria para instalar painéis solares em unidades públicas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,54%
Euro
R$ 6,26 -0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 647,191,50 -1,10%
Ibovespa
143,811,67 pts 1.08%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6826 (13/09/25)
07
09
10
34
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3486 (13/09/25)
02
06
07
08
09
10
11
12
16
17
18
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias