Segunda, 15 de Setembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Policial da Brigada Militar salva criança engasgada em Portão

Manobra de Heimlich foi realizada às margens da ERS-240 após pedido de socorro da mãe

Por: Marcelino Antunes Fonte: RD Foco
15/09/2025 às 08h32 Atualizada em 15/09/2025 às 09h06
Policial da Brigada Militar salva criança engasgada em Portão
(foto: Brigada Militar/Divulgação)

Na tarde de domingo (14/09), a Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão Rodoviário, atendeu a uma ocorrência que resultou no salvamento de uma criança no município de Portão.

O Policial Militar do Grupo Rodoviário de Portão, durante atendimento de ocorrência na ERS-240, foi surpreendido pela genitora da criança que pedia ajuda informando que sua filha havia se engasgado.

De imediato, o Policial Militar iniciou a manobra de Heimlich até a criança voltar a respirar.

A criança foi conduzida rapidamente ao Hospital de Portão, onde permanece em observação, apresentando bom estado de saúde.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Detran Há 1 minuto

Governo divulga lista de 477 novos contemplados no Programa CNH Social

Foi publicada nesta segunda-feira (15/9) no Diário Oficial do Estado (DOE) a lista de contemplados na segunda chamada do programa gaúcho da CNH Soc...
Geral Há 47 minutos

Belém faz parceria para instalar painéis solares em unidades públicas

Acordo foi firmado com Agência da ONU para Refugiados

 Leite destacou que a lei é realista e transparente, com foco na reconstrução do RS e no financiamento da saúde e da educação -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Planejamento Há 2 horas

Governo Eduardo Leite mantém resultados positivos desde 2021 e encaminha orçamento de 2026 com mais de R$ 5 bi em investimentos

Aumento de investimentos, pagamentos em dia, recorde em quitação de precatórios e fim dos saques do Siac, conhecido como Caixa Único do Estado. É n...

 - Casal realizou a inseminação com sêmen de doador anônimo. (Foto: globalmoments / stock.adobe.com)
Dupla Maternidade Há 5 horas

Justiça reconhece dupla maternidade em caso de inseminação caseira no RS

Sentença determinou que o cartório registre o nome da mãe não gestante na certidão de nascimento da criança, além de incluir os avós maternos da segunda mãe
Geral Há 6 horas

Caminhos da Reportagem mostra o que tirou o Brasil do Mapa da Fome

Programa vai ar ao nesta segunda, às 23h, na TV Brasil

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
29° Sensação
2.49 km/h Vento
42% Umidade
100% (2.07mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Terça
27° 15°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 17°
Sexta
25° 17°
Sábado
26° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 31 minutos

Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão
Câmara Há 45 minutos

Lei reconhece Festa de San Gennaro como manifestação da cultura nacional
Câmara Há 45 minutos

Lei reconhece Cais do Valongo como patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro
Câmara Há 45 minutos

Comissão ouve o governo sobre o novo marco regulatório do sistema portuário
Geral Há 46 minutos

Belém faz parceria para instalar painéis solares em unidades públicas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,54%
Euro
R$ 6,26 -0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 647,191,50 -1,10%
Ibovespa
143,811,67 pts 1.08%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6826 (13/09/25)
07
09
10
34
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3486 (13/09/25)
02
06
07
08
09
10
11
12
16
17
18
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias