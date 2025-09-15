Policial da Brigada Militar salva criança engasgada em Portão

Na tarde de domingo (14/09), a Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão Rodoviário, atendeu a uma ocorrência que resultou no salvamento de uma criança no município de Portão.

O Policial Militar do Grupo Rodoviário de Portão, durante atendimento de ocorrência na ERS-240, foi surpreendido pela genitora da criança que pedia ajuda informando que sua filha havia se engasgado.

De imediato, o Policial Militar iniciou a manobra de Heimlich até a criança voltar a respirar.

A criança foi conduzida rapidamente ao Hospital de Portão, onde permanece em observação, apresentando bom estado de saúde.