Governo do Estado promove leilão de 200 veículos recuperáveis e irrecuperáveis na terça-feira (16)

O leilão eletrônico de 200 veículos, recuperáveis e irrecuperáveis, da frota do governo do Estado é um dos 46 processos licitatórios previstos na A...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/09/2025 às 07h41
-

O leilão eletrônico de 200 veículos, recuperáveis e irrecuperáveis, da frota do governo do Estado é um dos 46 processos licitatórios previstos na Agenda Celic, organizada pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 15 a 19 de setembro.

O processo licitatório está previsto para às 10h da terça-feira (16/9), no site do certame em Bertoncello Leilões . As propostas vencedoras serão as que oferecerem o maior lance.

Sobre o leilão

Dos 200 veículos, 100 deles são recuperáveis (ainda com direito à circulação), entre carros, motocicletas e caminhões. Somados, os lotes possuem um valor estimado de R$ 900 mil em valor mínimo.

Outros 100 veículos irrecuperáveis somam R$ 495 mil em seus lotes. Também serão leiloados 21 equipamentos diversos que, somados, possuem valor mínimo de R$ 245 mil.

O leilão foi solicitado pela própria SPGG, por meio do Departamento de Transportes do Estado do Rio Grande do Sul (DTERS), da Subsecretaria de Administração (Suad), e inclui veículos oriundos da Brigada Militar, da Polícia Civil e de outros órgãos do Estado.

Os veículos estão localizados nos municípios de:

  • Porto Alegre
  • Alegrete
  • Alvorada
  • Bagé
  • Cachoeira do Sul
  • Cachoeirinha
  • Canoas
  • Caxias do Sul
  • Charqueadas
  • Cidreira
  • Ciríaco
  • David Canabarro
  • Erechim
  • Esteio
  • Farroupilha
  • Garibaldi
  • Gramado
  • Guaporé
  • Ijuí
  • Ilópolis
  • Montenegro
  • Nova Santa Rita
  • Novo Hamburgo
  • Osório
  • Palmares do Sul
  • Passo Fundo
  • Rio Grande
  • Rio Pardo
  • Rosário do Sul
  • Santa Cruz do Sul
  • Santa Maria
  • Santiago
  • São Borja
  • São Gabriel
  • São Leopoldo
  • São Luiz Gonzaga
  • Soledade
  • Três Passos
  • Vacaria


Outros destaques

Outro destaque da agenda desta semana é o pregão eletrônico para a contratação de 167 postos de serviços terceirizados para a Polícia Civil, em cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre.

O trabalho refere-se à prestação de serviços de limpeza e higienização, serviços gerais, copeiragem e supervisão com o fornecimento de uniformes, entre outros, e será realizado nas dependências dos órgãos policiais integrantes do Palácio da Polícia, Delegacias de Polícia e Departamentos da Capital e Delegacias de Polícia da Região Metropolitana (1ª DPRM – Gravataí, 2ª DPRM – Canoas e 3ª DPRM – São Leopoldo).

O certame ocorre às 9h30 desta quarta-feira e a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global mensal.

Outras licitações

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para serviços de atenção domiciliar; compra de materiais de higiene e limpeza; materiais de informática, entre outros.

Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.


Texto: Felipe Michalski/Ascom SPGG
Edição: Anderson Machado/Secom

