Governo do Estado promove leilão de 200 veículos recuperáveis e irrecuperáveis na terça-feira (16)

O leilão eletrônico de 200 veículos, recuperáveis e irrecuperáveis, da frota do governo do Estado é um dos 46 processos licitatórios previstos na Agenda Celic, organizada pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 15 a 19 de setembro.

O processo licitatório está previsto para às 10h da terça-feira (16/9), no site do certame em Bertoncello Leilões . As propostas vencedoras serão as que oferecerem o maior lance.

Sobre o leilão

Dos 200 veículos, 100 deles são recuperáveis (ainda com direito à circulação), entre carros, motocicletas e caminhões. Somados, os lotes possuem um valor estimado de R$ 900 mil em valor mínimo.

Outros 100 veículos irrecuperáveis somam R$ 495 mil em seus lotes. Também serão leiloados 21 equipamentos diversos que, somados, possuem valor mínimo de R$ 245 mil.

O leilão foi solicitado pela própria SPGG, por meio do Departamento de Transportes do Estado do Rio Grande do Sul (DTERS), da Subsecretaria de Administração (Suad), e inclui veículos oriundos da Brigada Militar, da Polícia Civil e de outros órgãos do Estado.

Os veículos estão localizados nos municípios de:

Porto Alegre

Alegrete

Alvorada

Bagé

Cachoeira do Sul

Cachoeirinha

Canoas

Caxias do Sul

Charqueadas

Cidreira

Ciríaco

David Canabarro

Erechim

Esteio

Farroupilha

Garibaldi

Gramado

Guaporé

Ijuí

Ilópolis

Montenegro

Nova Santa Rita

Novo Hamburgo

Osório

Palmares do Sul

Passo Fundo

Rio Grande

Rio Pardo

Rosário do Sul

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santiago

São Borja

São Gabriel

São Leopoldo

São Luiz Gonzaga

Soledade

Três Passos

Vacaria



Outros destaques

Outro destaque da agenda desta semana é o pregão eletrônico para a contratação de 167 postos de serviços terceirizados para a Polícia Civil, em cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre.

O trabalho refere-se à prestação de serviços de limpeza e higienização, serviços gerais, copeiragem e supervisão com o fornecimento de uniformes, entre outros, e será realizado nas dependências dos órgãos policiais integrantes do Palácio da Polícia, Delegacias de Polícia e Departamentos da Capital e Delegacias de Polícia da Região Metropolitana (1ª DPRM – Gravataí, 2ª DPRM – Canoas e 3ª DPRM – São Leopoldo).

O certame ocorre às 9h30 desta quarta-feira e a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global mensal.

Outras licitações

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para serviços de atenção domiciliar; compra de materiais de higiene e limpeza; materiais de informática, entre outros.

Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.