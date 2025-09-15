Governo do Estado promove leilão de 200 veículos recuperáveis e irrecuperáveis na terça-feira (16)

O leilão eletrônico de 200 veículos, recuperáveis e irrecuperáveis, da frota do governo do Estado é um dos 46 processos licitatórios previstos na Agenda Celic, organizada pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 15 a 19 de setembro.
O processo licitatório está previsto para às 10h da terça-feira (16/9), no site do certame em Bertoncello Leilões . As propostas vencedoras serão as que oferecerem o maior lance.
Sobre o leilão
Dos 200 veículos, 100 deles são recuperáveis (ainda com direito à circulação), entre carros, motocicletas e caminhões. Somados, os lotes possuem um valor estimado de R$ 900 mil em valor mínimo.
Outros 100 veículos irrecuperáveis somam R$ 495 mil em seus lotes. Também serão leiloados 21 equipamentos diversos que, somados, possuem valor mínimo de R$ 245 mil.
O leilão foi solicitado pela própria SPGG, por meio do Departamento de Transportes do Estado do Rio Grande do Sul (DTERS), da Subsecretaria de Administração (Suad), e inclui veículos oriundos da Brigada Militar, da Polícia Civil e de outros órgãos do Estado.
Os veículos estão localizados nos municípios de:
Outros destaques
Outro destaque da agenda desta semana é o pregão eletrônico para a contratação de 167 postos de serviços terceirizados para a Polícia Civil, em cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre.
O trabalho refere-se à prestação de serviços de limpeza e higienização, serviços gerais, copeiragem e supervisão com o fornecimento de uniformes, entre outros, e será realizado nas dependências dos órgãos policiais integrantes do Palácio da Polícia, Delegacias de Polícia e Departamentos da Capital e Delegacias de Polícia da Região Metropolitana (1ª DPRM – Gravataí, 2ª DPRM – Canoas e 3ª DPRM – São Leopoldo).
O certame ocorre às 9h30 desta quarta-feira e a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global mensal.
Outras licitações
A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para serviços de atenção domiciliar; compra de materiais de higiene e limpeza; materiais de informática, entre outros.
Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .
Agenda Celic
A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.
Texto: Felipe Michalski/Ascom SPGG
Edição: Anderson Machado/Secom