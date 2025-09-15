Polícia resgata 25 pessoas mantidas à força em clínica de reabilitação no RS

A Polícia Civil resgatou, na última sexta-feira (12), 25 pessoas que eram mantidas contra a vontade em uma clínica de reabilitação localizada em Imbé, no Litoral do Rio Grande do Sul. Nenhuma das internações possuía respaldo judicial.

Segundo o delegado Rodrigo Nunes, responsável pela operação, o proprietário da clínica foi preso em flagrante. Entre os resgatados, estavam quatro adolescentes e um homem encontrado com mãos e pés amarrados.

O Conselho Tutelar acolheu os menores de idade e afirmou ter adotado imediatamente todas as medidas legais, garantindo a proteção integral dos adolescentes e providenciando seu retorno aos responsáveis legais, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Os adolescentes foram encaminhados para as cidades de Canela, Novo Hamburgo, Cidreira e Capão da Canoa. A prefeitura de Imbé foi procurada para comentar sobre a situação da clínica e o acolhimento dos internos, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.