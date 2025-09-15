Segunda, 15 de Setembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia resgata 25 pessoas mantidas à força em clínica de reabilitação no RS

Ação ocorreu em Imbé; dono do local foi preso em flagrante e adolescentes foram encaminhados ao Conselho Tutelar

Por: Marcelino Antunes Fonte: G1RS
15/09/2025 às 07h06
Polícia resgata 25 pessoas mantidas à força em clínica de reabilitação no RS
(Foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil resgatou, na última sexta-feira (12), 25 pessoas que eram mantidas contra a vontade em uma clínica de reabilitação localizada em Imbé, no Litoral do Rio Grande do Sul. Nenhuma das internações possuía respaldo judicial.  

Segundo o delegado Rodrigo Nunes, responsável pela operação, o proprietário da clínica foi preso em flagrante. Entre os resgatados, estavam quatro adolescentes e um homem encontrado com mãos e pés amarrados.  

O Conselho Tutelar acolheu os menores de idade e afirmou ter adotado imediatamente todas as medidas legais, garantindo a proteção integral dos adolescentes e providenciando seu retorno aos responsáveis legais, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

Os adolescentes foram encaminhados para as cidades de Canela, Novo Hamburgo, Cidreira e Capão da Canoa. A prefeitura de Imbé foi procurada para comentar sobre a situação da clínica e o acolhimento dos internos, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
Ocorrência Policial Há 4 horas

Jovem morre após mal súbito na BR-386

Vítima de 20 anos caiu no acostamento enquanto pedalava em Frederico Westphalen

 (Foto: CRBM / Divulgação)
Acidente Fatal Há 4 horas

Motorista morre após sair da pista na RS-536, em São Miguel das Missões

Homem de 38 anos sofreu múltiplas fraturas e faleceu a caminho do hospital; havia indícios de embriaguez

 (Foto: Rádio Minuano)
Acidente Grave Há 5 horas

Colisão frontal na ERS-569 deixa um morto e quatro feridos em Barra Funda

Vítima fatal foi identificada como Fabrício Bussolaro, morador de Sarandi; demais ocupantes foram levados ao hospital com múltiplas fraturas

 (Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros)
Trânsito Urbano Há 6 horas

Homem fica ferido após colidir com poste em Santa Rosa

Acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira na Avenida Expedicionário Weber; condutor foi levado à UPA

Colisão frontal envolvendo uma Fiat Toro e um Fiat Siena ocorreu por volta das 18h30 de domingo (14/9), na BR-285 (Foto: Divulgação | PRF)
BR-285 Há 16 horas

Carazinho: Condutor com sinais de embriaguez é preso após colisão frontal que provocou dois óbitos

Vítimas eram naturais de Carazinho e tinham 30 e 35 anos

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
29° Sensação
2.49 km/h Vento
42% Umidade
100% (2.07mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Terça
27° 15°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 17°
Sexta
25° 17°
Sábado
26° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 31 minutos

Lei institui a campanha Agosto Branco, de prevenção ao câncer de pulmão
Câmara Há 45 minutos

Lei reconhece Festa de San Gennaro como manifestação da cultura nacional
Câmara Há 45 minutos

Lei reconhece Cais do Valongo como patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro
Câmara Há 45 minutos

Comissão ouve o governo sobre o novo marco regulatório do sistema portuário
Geral Há 46 minutos

Belém faz parceria para instalar painéis solares em unidades públicas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,54%
Euro
R$ 6,26 -0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 647,191,50 -1,10%
Ibovespa
143,811,67 pts 1.08%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6826 (13/09/25)
07
09
10
34
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3486 (13/09/25)
02
06
07
08
09
10
11
12
16
17
18
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias