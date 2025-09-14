Proposta do orçamento de 2026 prevê salário-mínimo de R$ 1.631

Projeto da Lei Orçamentária de 2026, prevê mínimo de R$ 1.631, R$ 1 mais alto que o valor de R$ 1.630 proposto na LDO (Foto: Diones Roberto Becker)

A nova regra de correção fez o Governo Federal elevar a previsão para o salário-mínimo no próximo ano. O Projeto da Lei Orçamentária de 2026, prevê mínimo de R$ 1.631, R$ 1 mais alto que o valor de R$ 1.630 proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O valor representa aumento nominal de 7,28% em relação ao salário-mínimo de R$ 1.518 em 2025. A alta obedece à regra aprovada no fim do ano passado, que limita o crescimento do salário-mínimo a 2,5% acima da inflação do ano anterior. Pela regra atual, o salário-mínimo subirá o equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 12 meses até novembro de 2025, 4,78%, mais o crescimento de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) de 2024, o que daria valorização de 8,18%. No entanto, há um limite de crescimento de 2,5% acima da inflação, que reduz o reajuste para 7,28%.

O valor final do salário-mínimo em 2026 pode ficar ainda maior, caso o INPC até novembro suba mais que o esperado. Com base na inflação acumulada entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, o Governo Federal enviará uma mensagem modificativa ao Congresso no início de dezembro.

