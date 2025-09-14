Segunda, 15 de Setembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Proposta do orçamento de 2026 prevê salário-mínimo de R$ 1.631

Valor representa aumento nominal de 7,28% em relação ao salário-mínimo de 2025

Por: Editoria Local Fonte: Agência Brasil
14/09/2025 às 23h04
Proposta do orçamento de 2026 prevê salário-mínimo de R$ 1.631
Projeto da Lei Orçamentária de 2026, prevê mínimo de R$ 1.631, R$ 1 mais alto que o valor de R$ 1.630 proposto na LDO (Foto: Diones Roberto Becker)

A nova regra de correção fez o Governo Federal elevar a previsão para o salário-mínimo no próximo ano. O Projeto da Lei Orçamentária de 2026, prevê mínimo de R$ 1.631, R$ 1 mais alto que o valor de R$ 1.630 proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O valor representa aumento nominal de 7,28% em relação ao salário-mínimo de R$ 1.518 em 2025. A alta obedece à regra aprovada no fim do ano passado, que limita o crescimento do salário-mínimo a 2,5% acima da inflação do ano anterior. Pela regra atual, o salário-mínimo subirá o equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 12 meses até novembro de 2025, 4,78%, mais o crescimento de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) de 2024, o que daria valorização de 8,18%. No entanto, há um limite de crescimento de 2,5% acima da inflação, que reduz o reajuste para 7,28%.

O valor final do salário-mínimo em 2026 pode ficar ainda maior, caso o INPC até novembro suba mais que o esperado. Com base na inflação acumulada entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, o Governo Federal enviará uma mensagem modificativa ao Congresso no início de dezembro.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasill
Geral Há 12 horas

Defesa Civil prevê semana crítica para queimadas em São Paulo

Estado terá altas temperaturas e baixíssimos índices de umidade

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 18 horas

Mega-sena acumula e prêmio chega a R$ 25 milhões para a próxima terça

Dezenas sorteadas foram: 18, 25, 35, 40, 46 e 47

 Recuperação da rede elétrica da Escola Estadual Esther Schroeder em Santo Ângelo foi concluída esta semana -Foto: Divulgação Seduc
Obras Há 19 horas

Governo chega a 900 obras finalizadas desde 2019, quando Eduardo Leite assumiu a gestão do Estado

Desde 2019, quando o governador Eduardo Leite assumiu a gestão do Estado, foram concluídas 900 obras em escolas. Os trabalhos beneficiaram 732 inst...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 21 horas

Hoje é Dia: nascimento de Ismael Silva e B. B. King são destaques

Confira as principais efemérides da semana na seção Hoje é Dia

 Nos sete primeiros meses do ano, foram abertas 1.347.807 vagas (Foto: Diones Roberto Becker)
CAGED Há 1 dia

Brasil abre 129,8 mil postos formais de trabalho em julho

Criação de empregos caiu 32,2% em relação ao mesmo mês do ano passado

Tenente Portela, RS
16°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 28°
16° Sensação
1.68 km/h Vento
95% Umidade
100% (2.07mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Terça
27° 15°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 17°
Sexta
25° 17°
Sábado
26° 18°
Últimas notícias
Infraestrutura Há 6 horas

Projeto implantará calçadas acessíveis na avenida central de Coronel Bicaco
Novo valor Há 6 horas

Proposta do orçamento de 2026 prevê salário-mínimo de R$ 1.631
BR-285 Há 6 horas

Carazinho: Condutor com sinais de embriaguez é preso após colisão frontal que provocou dois óbitos
Fiscalização Há 6 horas

PRF flagra carreta com excesso de peso na BR-386 em Iraí
Internacional Há 11 horas

Gaza: mais de 40 pessoas morreram neste domingo vítimas de bombardeios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,04%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 654,829,79 -0,50%
Ibovespa
142,271,58 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6826 (13/09/25)
07
09
10
34
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3486 (13/09/25)
02
06
07
08
09
10
11
12
16
17
18
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias