Carazinho: Condutor com sinais de embriaguez é preso após colisão frontal que provocou dois óbitos

Colisão frontal envolvendo uma Fiat Toro e um Fiat Siena ocorreu por volta das 18h30 de domingo (14/9), na BR-285 (Foto: Divulgação | PRF)

A colisão frontal envolvendo uma Fiat Toro e um Fiat Siena ocorreu por volta das 18h30 de domingo (14/9), na BR-285, em Carazinho. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O homem e a mulher, de 30 e 35 anos, respectivamente, que viajavam no automóvel emplacado em Carazinho/RS, morreram no local. Uma criança de cinco anos foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para atendimento hospitalar. Segundo a PRF, as vítimas eram naturais de Carazinho.

O indivíduo de 50 anos que dirigia a Fiat Toro, com placas de Não-Me-Toque/RS, sofreu ferimentos e foi levado ao Hospital de Clínicas de Carazinho. A PRF informou que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e recusou-se a fazer o teste do etilômetro. Após ser liberado do atendimento médico, o motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Além de orientar o trânsito no local da colisão frontal, a equipe da PRF recolheu dados para elaboração do laudo pericial. As causas do acidente serão apuradas.

