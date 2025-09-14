Segunda, 15 de Setembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PRF flagra carreta com excesso de peso na BR-386 em Iraí

Veículo saiu carregado do Estado de Tocantins com destino à cidade de Sananduva

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
14/09/2025 às 22h59
PRF flagra carreta com excesso de peso na BR-386 em Iraí
Carreta foi retida para transbordo da carga excedente (Foto: Divulgação | PRF)

Em operação de fiscalização direcionada ao combate do excesso de peso nas rodovias, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou uma carreta transportando milho com 22,7 toneladas acima do limite legal. A abordagem aconteceu na BR-386 em Iraí, na manhã de domingo (14/9).

Conforme informou a PRF, o veículo saiu carregado do Estado de Tocantins com destino à cidade de Sananduva. Após a conferência dos documentos fiscais, verificou-se que, embora a capacidade máxima de tração fosse de 74 toneladas, o conjunto registrou 96,7 toneladas.

Diante das irregularidades constatadas, foi confeccionada a autuação e a carreta foi retida para transbordo da carga excedente.

De acordo com a PRF, o transporte com excesso de peso compromete a segurança viária, reduz a eficiência dos sistemas de frenagem, afeta a fluidez do trânsito e causa danos expressivos ao pavimento das rodovias.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Colisão frontal envolvendo uma Fiat Toro e um Fiat Siena ocorreu por volta das 18h30 de domingo (14/9), na BR-285 (Foto: Divulgação | PRF)
BR-285 Há 6 horas

Carazinho: Condutor com sinais de embriaguez é preso após colisão frontal que provocou dois óbitos

Vítimas eram naturais de Carazinho e tinham 30 e 35 anos

 Vítima era natural de Palmeira das Missões (Foto: Divulgação | PRF)
BR-386 Há 11 horas

Frederico Westphalen: Motorista morre após carro cair em um barranco

Acidente de trânsito ocorreu na noite de sábado (13/9)

 Vitor da Silva de Mello conduzia uma motocicleta e colidiu violentamente contra madeiras depositadas ao lado da via (Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal)
Trânsito Há 11 horas

Motociclista perde a vida em acidente no interior de Erval Seco

Fato ocorreu na noite de sábado (13/9)

 Encontrado pela guarnição policial, o indivíduo de 22 anos confessou ter provocado o sinistro na residência (Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal)
Sinistro Há 1 dia

Brigada Militar de Seberi prende suspeito de incêndio criminoso em residência

Homem já possui antecedentes criminais

 Mercadoria contrabandeada estava em uma propriedade rural no interior do Município (Foto: Divulgação | Polícia Civil)
Polícia Civil Há 2 dias

Mercadorias contrabandeadas são apreendidas no interior de Crissiumal

Batedor da carga foi preso durante a ação

Tenente Portela, RS
16°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 28°
16° Sensação
1.68 km/h Vento
95% Umidade
100% (2.07mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Terça
27° 15°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 17°
Sexta
25° 17°
Sábado
26° 18°
Últimas notícias
Infraestrutura Há 6 horas

Projeto implantará calçadas acessíveis na avenida central de Coronel Bicaco
Novo valor Há 6 horas

Proposta do orçamento de 2026 prevê salário-mínimo de R$ 1.631
BR-285 Há 6 horas

Carazinho: Condutor com sinais de embriaguez é preso após colisão frontal que provocou dois óbitos
Fiscalização Há 6 horas

PRF flagra carreta com excesso de peso na BR-386 em Iraí
Internacional Há 11 horas

Gaza: mais de 40 pessoas morreram neste domingo vítimas de bombardeios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,04%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 654,829,79 -0,50%
Ibovespa
142,271,58 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6826 (13/09/25)
07
09
10
34
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3486 (13/09/25)
02
06
07
08
09
10
11
12
16
17
18
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias