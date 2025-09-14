PRF flagra carreta com excesso de peso na BR-386 em Iraí

Em operação de fiscalização direcionada ao combate do excesso de peso nas rodovias, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou uma carreta transportando milho com 22,7 toneladas acima do limite legal. A abordagem aconteceu na BR-386 em Iraí, na manhã de domingo (14/9).

Conforme informou a PRF, o veículo saiu carregado do Estado de Tocantins com destino à cidade de Sananduva. Após a conferência dos documentos fiscais, verificou-se que, embora a capacidade máxima de tração fosse de 74 toneladas, o conjunto registrou 96,7 toneladas.

Diante das irregularidades constatadas, foi confeccionada a autuação e a carreta foi retida para transbordo da carga excedente.

De acordo com a PRF, o transporte com excesso de peso compromete a segurança viária, reduz a eficiência dos sistemas de frenagem, afeta a fluidez do trânsito e causa danos expressivos ao pavimento das rodovias.

