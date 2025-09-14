Frederico Westphalen: Motorista morre após carro cair em um barranco

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem de 34 anos perdeu a vida após o Ford Fusion, com placas de Palmeira das Missões/RS, sair da pista e cair em um barranco às margens do km 30 da BR-386, em Frederico Westphalen.

O acidente de trânsito ocorreu na noite de sábado (13/9). A vítima era natural de Palmeira das Missões.

A equipe da PRF coletou as informações necessárias para confecção do laudo pericial e investigará as causas do fato.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.