Motociclista perde a vida em acidente no interior de Erval Seco

Vitor da Silva de Mello conduzia uma motocicleta e colidiu violentamente contra madeiras depositadas ao lado da via (Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal)

Segundo as informações divulgadas, Vitor da Silva de Mello conduzia uma motocicleta quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra madeiras depositadas ao lado da via. O fato ocorreu na noite de sábado (13/9), na estrada que liga o perímetro urbano à Linha Lajeado Grande.

O motociclista faleceu no local. A Polícia Civil realizou os devidos levantamentos. Uma investigação deve apontar as causas do acidente.

