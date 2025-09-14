Domingo, 14 de Setembro de 2025
Defesa Civil prevê semana crítica para queimadas em São Paulo

Estado terá altas temperaturas e baixíssimos índices de umidade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/09/2025 às 17h08
Defesa Civil prevê semana crítica para queimadas em São Paulo
© Paulo Pinto/Agência Brasill

A Defesa Civil de São Paulo prevê que, a partir desta segunda-feira (15), o estado irá enfrentar a semana mais crítica do período de estiagem e entrará em nível de emergência para queimadas.

Segundo o órgão, a semana será marcada por altas temperaturas e baixíssimos índices de umidade relativa do ar , principalmente nas regiões centro-oeste, norte, oeste e noroeste do estado.

Em razão da situação prevista, o órgão estadual vai mobilizar, pela primeira vez no ano, o Gabinete de Crise do período de estiagem, no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no Palácio dos Bandeirantes.

Participam do gabinete representantes de diferentes órgãos estaduais e parceiros da Operação SP Sem Fogo, como o Corpo de Bombeiros, Fundação Florestal, Comando de Aviação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Ambiental, além da Secretaria Estadual de Agricultura, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e Departament de Estradas de Rodagem.

“Estamos diante de um cenário de risco que exige muita atenção, além da união de esforços e respostas rápidas. A presença integrada das instituições permite salvar vidas, proteger o meio ambiente e minimizar os prejuízos causados pela estiagem”, afirmou o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.

Geral Há 7 horas

Mega-sena acumula e prêmio chega a R$ 25 milhões para a próxima terça

Dezenas sorteadas foram: 18, 25, 35, 40, 46 e 47

Obras Há 8 horas

Governo chega a 900 obras finalizadas desde 2019, quando Eduardo Leite assumiu a gestão do Estado

Desde 2019, quando o governador Eduardo Leite assumiu a gestão do Estado, foram concluídas 900 obras em escolas. Os trabalhos beneficiaram 732 inst...

Geral Há 10 horas

Hoje é Dia: nascimento de Ismael Silva e B. B. King são destaques

Confira as principais efemérides da semana na seção Hoje é Dia

CAGED Há 24 horas

Brasil abre 129,8 mil postos formais de trabalho em julho

Criação de empregos caiu 32,2% em relação ao mesmo mês do ano passado
Geral Há 1 dia

Preso um dos maiores fornecedores de tecnologia para facções do Rio

Átila Carlai fez parte do grupo que furtou o Banco Central em 2005

