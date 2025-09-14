Domingo, 14 de Setembro de 2025
Governo chega a 900 obras finalizadas desde 2019, quando Eduardo Leite assumiu a gestão do Estado

Desde 2019, quando o governador Eduardo Leite assumiu a gestão do Estado, foram concluídas 900 obras em escolas. Os trabalhos beneficiaram 732 inst...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/09/2025 às 10h06
Recuperação da rede elétrica da Escola Estadual Esther Schroeder em Santo Ângelo foi concluída esta semana -Foto: Divulgação Seduc

Desde 2019, quando o governador Eduardo Leite assumiu a gestão do Estado, foram concluídas 900 obras em escolas. Os trabalhos beneficiaram 732 instituições localizadas em 266 municípios, com investimento de R$ 203 milhões.

Com o maior número de escolas da Rede Estadual, cerca de 10% do total, Porto Alegre lidera os números dos investimentos com R$ 32,3 milhões destinados a 65 instituições. Em seguida vem Caxias do Sul: R$ 11 milhões para 32 escolas.

Marca de 400 escolas com obras entregues

Nesta semana, foi concluída a recuperação da rede elétrica da Escola Estadual de Ensino Fundamental Esther Schroeder, em Santo Ângelo. Com isso, o governo chegou à marca de 400 escolas com obras entregues desde o início da atual gestão, em 2023, com um investimento de R$ 143,8 milhões. As instituições ficam em 177 municípios, e os trabalhos tiveram fiscalização e execução da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

Os números mostram que o Rio Grande do Sul está diferente. A recuperação da infraestrutura da educação e a agilidade na execução das obras se tornaram possíveis após a atual gestão recuperar a capacidade de investimento do Estado e o governador Eduardo Leite colocar a educação como prioridade deste mandato.

“Os resultados que estamos atingindo são significativos. Nossa realidade é outra, muito melhor. Hoje, o Estado é um impulsionador do desenvolvimento, capaz de fazer os investimentos necessários em infraestrutura, especialmente na educação. Com as mudanças feitas pelo governo e pela SOP, a obra que começa é concluída, sem abandonos eternos”, comenta a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

Porto Alegre é o município onde há mais trabalhos concluídos, 60, seguido de Santa Maria, com 19. A capital também tem o maior investimento, R$ 29,9 milhões. Neste período, foram entregues melhorias em escolas de todas as regiões do Estado, conforme a classificação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), e em todas as Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops), as representações de fiscalização da SOP distribuídas pelo Rio Grande do Sul.

Texto: Ariel Engster/Ascom SOP
Edição: Secom

