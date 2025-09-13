Brigada Militar de Seberi prende suspeito de incêndio criminoso em residência

Encontrado pela guarnição policial, o indivíduo de 22 anos confessou ter provocado o sinistro na residência (Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal)

A Brigada Militar (BM) de Seberi foi acionada para atender ocorrência de incêndio em uma residência de dois andares. No local, uma testemunha relatou aos policiais militares que viu um homem atravessando uma janela para entrar no porão da casa, e saindo logo após o início do fogo. A testemunha também forneceu as características físicas e detalhes das roupas usadas pelo suspeito. As informações foram confirmadas por meio de imagens captadas por câmeras de segurança.

Encontrado pela guarnição da BM na madrugada de sexta-feira (12/9), o indivíduo de 22 anos confessou ter provocado o sinistro na residência. Durante a revista pessoal, os policiais militares apreenderam uma porção de substância semelhante à crack.

O homem – que já possui antecedentes criminais – foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os trâmites legais. Posteriormente, foi recolhido ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

