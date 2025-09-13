Sábado, 13 de Setembro de 2025
PM apreende sete fuzis em 24 horas em ações contra o crime organizado

Cláudio Castro quer penas mais duras para criminosos pegos com fuzis

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/09/2025 às 13h47
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Polícia Militar apreendeu sete fuzis, consideradas armas de guerra, nas últimas 24 horas, em ações contra o crime organizado, na região metropolitana do Rio . Dois fuzis foram apreendidos pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) na comunidade da Gambá, no Complexo do Lins, zona norte da cidade.

Outros dois foram apreendidos por equipes do Batalhão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um deles na favela da Lagoinha, na localidade de Campo Belo, em Nova Iguaçu. O outro, na comunidade Ás de Ouro, em Nilópolis, também na Baixada.

Outros dois fuzis foram apreendidos pelo Batalhão de São João de Meriti. Estavam com criminosos ligados ao tráfico de drogas, no Parque São Nicolau.

Outra arma de guerra foi apreendida na comunidade Massapê, em Santa Cruz da Serra, área do Batalhão de Duque de Caxias.

Premiação

Em decreto de maio de 2025, o governador Cláudio Castro instituiu o pagamento do bônus de R$ 5 mil por fuzil do crime organizado retirado de circulação . O valor deverá ser dividido pela equipe, caso a apreensão tenha sido feita por mais de um agente.

“Criei esse bônus não apenas como uma forma de estímulo aos policiais, mas também como uma ação estratégica dentro do plano de redução da letalidade policial. No ano passado, as forças estaduais de segurança apreenderam 732 fuzis; somente neste ano, até agora, a Polícia Militar já apreendeu mais de 270”.

Castro destacou também a necessidade de mudanças na legislação, com a aplicação de penas mais duras para criminosos pegos portando fuzis, que são armas consideradas de guerra.

