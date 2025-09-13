Mercadorias contrabandeadas são apreendidas no interior de Crissiumal

Mercadoria contrabandeada estava em uma propriedade rural no interior do Município (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

No âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, a Polícia Civil de Crissiumal apreendeu 38 caixas de cigarros de origem estrangeira na quinta-feira (11/9). A mercadoria estava em uma propriedade rural no interior do Município.

Um indivíduo, ao perceber a aproximação dos policiais, fugiu. Ele era o motorista do utilitário utilizado para transportar a carga. O segundo homem encontrado no local acabou preso. A investigação apontou que ele atuava como batedor.

Os produtos contrabandeados e os veículos, juntamente com o preso, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. A ocorrência foi comunicada à Receita Federal.

