Três Passos: BM apreende 14,5 mil maços de cigarros de origem estrangeira

Mercadoria e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil (Foto: Divulgação | 7º BPM)

Em ação desencadeada na tarde de quinta-feira (11/9), a Brigada Militar (BM) apreendeu 14,5 mil maços de cigarros de origem estrangeira e uma GM S10. Os produtos contrabandeados – avaliados em R$ 108,1 mil – foram localizados na área rural de Três Passos.

A BM informou que ninguém foi preso durante a ação. A mercadoria e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

As informações são do 7º BPM.

