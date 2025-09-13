Previsão é de tempo estável para a próxima semana no Rio Grande do Sul

No sábado (13/9), o tempo deve seguir estável e seco em grande parte do território gaúcho (Foto: Diones Roberto Becker)

A previsão do tempo para a próxima semana é de tempo estável em parte do Rio Grande do Sul, com destaque para elevação da amplitude térmica.

As informações atualizadas constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 37/2025, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com Emater-Ascar e Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (13/9): o tempo deve seguir estável e seco em grande parte do território gaúcho. Não há previsão de chuvas significativas, e as temperaturas devem apresentar amplitude térmica elevada, ou seja, com noites frias e tardes mais quentes.

- Domingo (14/9): as temperaturas médias devem se elevar, principalmente na porção Oeste do Estado, e há possibilidade de chuva apenas em pontos isolados.

- Segunda (15/9) e terça-feira (16/9): um sistema de baixa pressão deve se formar próximo ao Rio Grande do Sul, favorecendo a ocorrência de chuvas ao longo desses dois dias.

- Quarta-feira (17/9): com o afastamento do sistema, o tempo deve voltar a permanecer estável em grande parte do território gaúcho.

Os volumes esperados devem variar entre 5 e 30 milímetros (mm) na maioria das regiões e somente no extremo Sudeste não deve ocorrer precipitação. Em alguns municípios das regiões da Campanha, Fronteira Oeste, Central e Metropolitana os volumes previstos podem alcançar os 50mm acumulados.

