Sábado, 13 de Setembro de 2025
12°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bolsonaro pode ser preso até dezembro se recursos forem rejeitados

Cumprimento das penas não é imediato porque réus ainda podem recorrer

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/09/2025 às 09h18
Bolsonaro pode ser preso até dezembro se recursos forem rejeitados
© Lula Marques/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados condenados na ação penal da trama golpista podem começar a cumprir as penas até dezembro deste ano. De acordo com fontes do Supremo Tribunal Federal (STF) ouvidas pela Agência Brasil, a execução das penas pode ocorrer no fim deste ano se os recursos das defesas forem rejeitados pela Corte.

Nessa quinta-feira (11), a Primeira Turma do Supremo condenou o ex-presidente e seus aliados a penas que variam entre 16 e 27 anos de prisão em regime fechado.

O cumprimento das penas não é imediato porque os réus ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condenações.

Recursos

Com o fim do julgamento, o Supremo tem até 60 dias para publicar o acórdão do julgamento, documento que contém os votos proferidos pelos ministros. Com a publicação do acórdão, as defesas terão cinco dias para apresentar os chamados embargos de declaração, recurso que tem objetivo de esclarecer omissões e contradições no texto final do julgamento.

Em geral, esse tipo de recurso não tem poder para rever o resultado do julgamento e costuma ser rejeitado. A previsão é de que o recurso possa ser julgado pela própria turma, que condenou os réus, entre os meses de novembro e dezembro.

Se os recursos forem rejeitados, o Supremo vai determinar a execução imediata das penas. Como o placar da votação foi de 4 votos a 1 pelas condenações, os réus não terão direito a levar o caso para o plenário.

Para conseguir que o caso fosse julgado pelo pleno, eles precisariam de, pelo menos, dois votos pela absolvição, ou seja, placar mínimo de 3 votos a 2. Nesse caso, os embargos infringentes poderiam ser protocolados contra a decisão.

Local de prisão

Se as penas forem executadas, os réus não devem ficar em celas comuns. Oficiais do Exército têm direito à prisão especial, de acordo com o Código de Processo Penal (CPP) .

Entre os condenados, quatro militares são do Exército, um da Marinha e dois delegados da Polícia Federal, que também podem ser beneficiados pela restrição.

As celas especiais estão localizadas no presídio da Papuda, localizado na região administrativa do Jardim Botânico (DF); na superintendência da Polícia Federal ou nas instalações do Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

A decisão sobre o local de cumprimento das penas será do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal da trama golpista .

Prisão domiciliar

O ex-presidente Bolsonaro também poderá cumprir a pena em casa em função dos problemas de saúde, decorrentes da facada desferida contra ele na campanha eleitoral de 2018.

Contudo, a medida também não é automática e deverá ser avaliada pelo ministro Alexandre de Moraes, caso seja solicitada pela defesa .

Bolsonaro já está em prisão domiciliar , mas a medida foi determinada pelo ministro em outro processo, o da investigação sobre o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil.

Réus e suas patentes

  • Alexandre Ramagem (delegado da PF e deputado federal), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier (almirante), ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres (delegado da PF), ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno (general), ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  • Jair Bolsonaro (capitão);
  • Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto (general), ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022.

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que é tenente-coronel do Exército, assinou acordo de delação premiada com a Polícia Federal e não vai cumprir pena .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 6 minutos

CPMI recorrerá de decisão do STF sobre depoimento do "Careca do INSS

Ministro André Mendonça facultou a ida dele e Camisotti ao depoimento

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

MP pede suspensão do show de R$ 800 mil de Leonardo em Teresópolis

Município enfrenta calamidade financeira

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 7 horas

STF valida alta programada e fim automático de auxílio-doença do INSS

INSS poderá definir data para fim automático do benefício sem perícia
Justiça Há 9 horas

Justiça do Rio mantém indenização a músicos retirados à força do metrô

Caso ocorreu em novembro de 2015 na estação Central do Brasil

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Trama golpista: STM diz que perda de patentes depende de ação do MP

STF decidiu que tribunal deve avaliar perda de patente de condenados

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 28°
24° Sensação
2.28 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h34 Nascer do sol
18h27 Pôr do sol
Domingo
26° 14°
Segunda
26° 16°
Terça
27° 14°
Quarta
31° 14°
Quinta
31° 17°
Últimas notícias
Rodada 7 Há 21 minutos

Inter bate o Grêmio e assume a liderança isolada do Gauchão Feminino
CAGED Há 24 minutos

Brasil abre 129,8 mil postos formais de trabalho em julho
Sinistro Há 26 minutos

Brigada Militar de Seberi prende suspeito de incêndio criminoso em residência
Direitos Humanos Há 1 hora

Corpo de brasileiro morto pela ditadura argentina é identificado
Esportes Há 2 horas

TV Brasil transmite, neste domingo, decisão do Brasileirão Feminino

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,04%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 657,516,38 -0,09%
Ibovespa
142,271,58 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6825 (12/09/25)
04
11
12
29
37
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3485 (12/09/25)
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
18
20
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias