Mega-Sena: prêmio deste sábado está estimado em R$ 3,5 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/09/2025 às 08h47
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

As seis dezenas do concurso 2.914 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

