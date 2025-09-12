Sábado, 13 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem

Pesquisa aponta agências e blogs como menos populares

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/09/2025 às 19h47
Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem
© Arquivo/Agência Brasil

As redes sociais viraram a “queridinha” dos brasileiros na hora de buscar informações sobre viagens pelo país. Facebook, Instagram, Twitter e TikTok são as fontes de pesquisa preferidas para 49% dos turistas.

Depois aparecem as dicas de amigos e familiares, o tradicional boca a boca. É o que revela pesquisa do Ministério do Turismo

Segundo o levantamento, as fontes menos populares são sites e blogs de turismo e agências de viagens, seguidos de programas de TV, livros e guias.

A psicóloga Luísa Galiza é um dos principais nomes do ecoturismo e turismo de aventura no país. Ela é dona do canal Leve na Viagem que alcança mais de três milhões de pessoas por mês. Nas redes sociais são mais de 400 mil seguidores. Luisa destaca o potencial das redes sociais.

"O poder que a gente tem com essas redes, o poder de comunicação, ele é muito grande. As pessoas passam muito tempo, muitas horas do dia nas redes, principalmente no Instagram. E quem acompanha canais específicos de viagem com o intuito de pegar dicas mesmo, de fato, utiliza aquilo para o bucket list de viagens do ano. Sem dúvida é um meio no qual as pessoas utilizam para pesquisas."

Jovens, entre 16 a 24 anos de idade, do sexo feminino e com ensino superior são os que mais usam as redes sociais em busca de novos destinos.

Para Luísa, muitos influenciadores conquistaram credibilidade e acabaram se tornando referência, como aconteceu com ela no mundo do ecoturismo e turismo de aventura.

"Essas pessoas estão ali compartilhando as suas experiências, por exemplo, que viveram comigo, dos destinos que eu fui, e aí acaba levando indiretamente mais pessoas para aquele destino. Eu acho que é uma maneira de as pessoas colherem informações sobre os destinos e também as experiências que as pessoas viveram nesse destino. Não é só sobre uma foto bonita do lugar. É sobre o que aquele lugar oferece, que tipo de experiência a pessoa vai viver naquele lugar. E eu acho que com o Instagram, com essas redes, a gente consegue ter um acesso muito maior a essa informação"

Luisa conta detalhes dos depoimentos recebidos pelo público.

"Eu recebo um feedback grandioso de pessoas que começaram a nadar para conseguirem tentar mergulhar como eu mergulho e ter aquelas experiências do fundo do mar. Pessoas que começaram a acreditar mais no seu próprio potencial físico e começaram a praticar trilhas e hoje em dia estão praticando trekking. Pessoas que viajam comigo pela primeira vez na vida para poder fazer trekking ou, pela primeira vez na vida, sozinhas e aí viajam nas minhas expedições se desafiando fisicamente e mentalmente. Pessoas que estão começando no mundo da montanha porque viram que é possível, pela maneira como eu mostro, pela maneira como eu compartilho, como eu incentivo."

Os destinos preferidos dos turistas são Fernando de Noronha e Porto de Galinhas, em Pernambuco, e os Lençóis Maranhenses.

A pesquisa do Ministério do Turismo ouviu mais de 2,5 mil pessoas em agosto deste ano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe

Repórter Brasil Especial vai ao ar às 23h desta sexta-feira

 © Roneymar Alves/INSS
Geral Há 6 horas

Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão

Até março de 2026, a caravana deve percorrer 19 estados

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme

Namorado de Niquely Pereira Santana permanece desaparecido

 -
Fazenda Há 6 horas

Empresas gaúchas têm até 30 de setembro para fazer o recadastramento anual da Receita Estadual

O prazo para as empresas gaúchas realizarem o recadastramento anual obrigatório junto à Receita Estadual termina no dia 30 de setembro. Até o momen...
Geral Há 7 horas

Governo já devolveu R$ 1,29 bi a aposentados lesados por descontos

Cerca de 2,3 milhões pensionistas aderiram ao acordo de ressarcimento

Tenente Portela, RS
12°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 25°
11° Sensação
2.31 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Domingo
27° 10°
Segunda
29° 15°
Terça
23° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
29° 14°
Últimas notícias
Economia Há 23 minutos

Acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA será assinado no dia 16
Tecnologia Há 3 horas

Nova fase da LUZA conecta engenharia e tecnologia ao futuro
Tecnologia Há 3 horas

Comissão Europeia Publica Decisão Preliminar de Adequação UE
Entretenimento Há 3 horas

Grupo Unità inaugura filial no Nordeste com Road Show exclusivo em Pernambuco
Economia Há 4 horas

Especialista explica aposentadoria por visão monocular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,04%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 657,428,74 -0,11%
Ibovespa
142,271,58 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6825 (12/09/25)
04
11
12
29
37
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3485 (12/09/25)
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
18
20
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias