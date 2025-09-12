Sábado, 13 de Setembro de 2025
Patrus Transportes recebe selo RA1000 do Reclame AQUI

Reconhecimento é concedido a empresas com melhores índices de atendimento e reputação na plataforma

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/09/2025 às 19h32
Patrus Transportes recebe selo RA1000 do Reclame AQUI
Divulgação/Patrus Transportes

A Patrus Transportes recebeu o selo RA1000, reconhecimento máximo concedido pelo Reclame AQUI às empresas que mantêm excelência em atendimento ao cliente. O selo é atribuído apenas às marcas que apresentam alto desempenho em critérios como índice de resposta, solução, satisfação do consumidor e reputação.

Além da certificação, a Patrus figura entre as seis melhores empresas de transporte rodoviário do Brasil e ocupa o primeiro lugar no segmento de carga fracionada, consolidando sua liderança no setor.

“Essa conquista é fruto do trabalho de um time comprometido, que acredita no valor das relações e no propósito de fazer logística com excelência e com alma”, destaca o CEO da empresa, Marcelo Patrus.

O Reclame AQUI, fundado em 2001, é hoje uma das principais plataformas de reputação corporativa do país. Ele funciona como um canal independente entre consumidores e empresas, permitindo que clientes publiquem reclamações e acompanhem as respostas públicas das marcas.

Segundo uma pesquisa da plataforma de reclamação, realizada em fevereiro de 2025 com mais de 2,3 mil consumidores, 81,54% dos brasileiros consultam avaliações antes de adquirir um produto ou serviço e, ainda, 53% afirmam confiar nessas opiniões para tomar uma decisão. Um dado que, para Marcelo, reforça a importância de as marcas manterem boas avaliações.

De acordo com a metodologia do selo RA1000, os critérios considerados incluem:

  • Reclamações respondidas;
  • Índice de solução;
  • Nota média dos consumidores;
  • Intenção de voltar a fazer negócio;
  • Volume e qualidade das interações.

“Ser reconhecida como uma das melhores empresas de transporte rodoviário na avaliação do Reclame AQUI é uma honra enorme. Nos enche de orgulho e, ao mesmo tempo, aumenta nossa responsabilidade. Eleva o nosso nível de serviço como um todo”, finaliza Marcelo Patrus.

