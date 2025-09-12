Sábado, 13 de Setembro de 2025
Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão

Até março de 2026, a caravana deve percorrer 19 estados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/09/2025 às 18h48
Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
© Roneymar Alves/INSS

Terminou nesta sexta-feira (12), no Maranhão, a segunda edição da Caravana Federativa. Com o tema O Brasil que estamos construindo, o encontro, que contou com a presença de diversos ministros, começou na quinta-feira (11) com mais de 8 mil participantes, e apresentou o impacto das políticas federais no estado, que, segundo o governo, já somam R$ 29 bilhões este ano.

O objetivo da caravana é ampliar o acesso da população às políticas públicas e fortalecer o pacto entre União, estados e municípios. Até março de 2026, a Caravana Federativa deve percorrer 19 estados.

Na edição do Maranhão, foram assinados convênios e repasses de programas de diversos órgãos.

O ministro do Esporte, André Fufuca, anunciou a implantação de equipamentos esportivos no estado, como a Arena Brasil, e mais núcleos do Programa TEAtivo, de atendimento e inclusão social de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

“Hoje, o Maranhão realiza a maior Caravana Federativa de todas. Graças ao apoio do presidente Lula, temos mais de 600 Arena Brasil em construção em todo o país, e iremos empenhar mais de 40 arenas no Maranhão. É uma ação importante para os municípios e para o desenvolvimento do esporte”, disse o ministro.

O ministro também anunciou a ampliação do programa TEAtivo, em mais de 20 cidades, para práticas esportivas adaptadas para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista.

“O programa é pioneiro no país. Foi o primeiro projeto de atividade física específico para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. Já estamos presentes em capitais do Nordeste e do Norte. E no Maranhão, teremos mais 20 unidades, levando esperança e dignidade para milhares de famílias”, completou.

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destacou o protagonismo feminino na formulação de políticas públicas que garantem direitos e reduzem a desigualdade. A ministra também enfatizou a mobilização para a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, em Brasília, a partir do dia 29, e que contará com 91 delegadas eleitas pelo Maranhão.

“Promover esse momento de diálogo, comunicação e transparência é fundamental. O Ministério das Mulheres está aqui para acolher todas as mulheres, de todos os setores. Quem cuida das mulheres, cuida da sociedade. Essa é a nossa determinação: garantir às mulheres o seu protagonismo”, afirmou.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos cedeu imóveis para órgãos e entidades no estado, incluindo a Agência de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Agerp), o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e a Justiça Federal em Balsas; e implantou uma Cozinha Solidária em parceria com a organização Cidadania Contra a Fome.

O Ministério das Comunicações promoveu a distribuição de kits do Programa Brasil Antenado, para 46 cidades do Maranhão, e o do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) divulgou os principais resultados do Inventário Florestal Nacional referentes ao Maranhão.

Nos dois dias da caravana, foram realizadas cerca de 30 oficinas temáticas, dos ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional; dos Direitos Humanos e da Cidadania; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS); da Saúde, e da Caixa.

Na abertura da Caravana Federativa, o governador do estado, Carlos Brandão, destacou a importância da parceria com o governo federal, parlamentares, movimentos sociais, sociedade civil organizada, gestores e representantes municipais e secretários de estado.

“Tenho a certeza de que, juntos, continuaremos transformando a realidade de milhares de maranhenses. Com a Caravana Federativa, o governo Lula resgatou o contato direto do governo federal com a população e, municipalista como a nossa gestão é, acreditamos integralmente nesta forma de governar. Esse movimento tem dado uma nova cara ao nosso país e somos parceiros dessa iniciativa exitosa, que já tem dado resultados impactantes por onde ela passa, desde a sua primeira edição", afirmou.

