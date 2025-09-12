Sábado, 13 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme

Namorado de Niquely Pereira Santana permanece desaparecido

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/09/2025 às 18h47
Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O corpo resgatado nessa quinta-feira (11) na Praia de Piratininga, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, é da adolescente Niquely Pereira Santana, de 14 anos , que desapareceu na noite do dia anterior (10) após ser arrastada pela forte correnteza junto ao costão na Praia do Leme, zona sul da capital fluminense. O corpo da jovem foi localizado por banhistas na Praia de Piratininga e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) no centro do Rio, onde a família fez o reconhecimento.

O namorado de Niquely, Paulo Ricardo de Souza Silva, 15 anos, que entrou com ela no mar, permanece desaparecido . O casal estava junto com o pai de Paulo, Ricardo Costa, de 37 anos. Ele começou a se afogar quando tentava buscar uma bola que caiu no mar, ao participar de uma partida de futebol com a família na areia da praia.

Ricardo e mais dois adultos foram salvos por banhistas, mas o casal de jovens foi arrastado pelas fortes ondas e desapareceu. Eles entraram na água para tentar salvar as outras pessoas da família, mas acabaram desaparecendo no mar, que está com ondas de mais de 2 metros de altura, muita correnteza e valas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O Grupamento Marítimo de Salvamento informou que as buscas continuam de forma ininterrupta , com a utilização de aeronaves, drones, mergulhadores, botes infláveis, lancha e motos aquáticas entre as praias do Leme e Piratininga, em Niterói.

Os bombeiros explicaram que o corpo de Niquely foi levado para uma praia do outro lado da Baía de Guanabara, bem distante do Rio, devido à forte correnteza.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arquivo/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem

Pesquisa aponta agências e blogs como menos populares

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe

Repórter Brasil Especial vai ao ar às 23h desta sexta-feira

 © Roneymar Alves/INSS
Geral Há 6 horas

Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão

Até março de 2026, a caravana deve percorrer 19 estados

 -
Fazenda Há 6 horas

Empresas gaúchas têm até 30 de setembro para fazer o recadastramento anual da Receita Estadual

O prazo para as empresas gaúchas realizarem o recadastramento anual obrigatório junto à Receita Estadual termina no dia 30 de setembro. Até o momen...
Geral Há 7 horas

Governo já devolveu R$ 1,29 bi a aposentados lesados por descontos

Cerca de 2,3 milhões pensionistas aderiram ao acordo de ressarcimento

Tenente Portela, RS
12°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 25°
11° Sensação
2.31 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Domingo
27° 10°
Segunda
29° 15°
Terça
23° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
29° 14°
Últimas notícias
Economia Há 39 minutos

Acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA será assinado no dia 16
Tecnologia Há 3 horas

Nova fase da LUZA conecta engenharia e tecnologia ao futuro
Tecnologia Há 3 horas

Comissão Europeia Publica Decisão Preliminar de Adequação UE
Entretenimento Há 4 horas

Grupo Unità inaugura filial no Nordeste com Road Show exclusivo em Pernambuco
Economia Há 4 horas

Especialista explica aposentadoria por visão monocular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,04%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 657,370,35 -0,12%
Ibovespa
142,271,58 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6825 (12/09/25)
04
11
12
29
37
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3485 (12/09/25)
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
18
20
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias