Portos RS inicia operação de dragagem do Canal São Gonçalo

O governo do Estado iniciou, neste mês, a dragagem do Canal São Gonçalo, em Pelotas, com a previsão de remoção de mais de 457 mil metros cúbicos de sedimentos. O serviço tem como objetivo garantir a profundidade mínima de 5,50 metros nos principais trechos de navegação.

A intervenção integra um conjunto de investimentos de R$ 731 milhões voltados à recuperação da navegabilidade em diferentes pontos do Rio Grande do Sul. Atualmente, as dragagens avançam também nos canais de Pedras Brancas e Leitão. Em outubro, está previsto o começo das atividades no Canal Furadinho, enquanto a contratação dos serviços para o Canal Feitoria também já foi efetuada, com início ainda neste mês.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, os avanços nas operações são de grande importância para o modal hidroviário no Rio Grande do Sul. "A execução dos trabalhos irá contribuir diretamente para que possamos potencializar o desenvolvimento do Estado nesse setor", destacou.

Ainda, dentre outros avanços, o processo licitatório do canal do Rio Grande foi finalizado nesta semana, com a definição da empresa vencedora homologada. Dentre os 15 meses de contrato, a previsão é de que o total de sedimentos retirados ultrapassem os 15 milhões de metros cúbicos.

"A dragagem é uma ação estruturante essencial para garantir a segurança da navegação e a competitividade logística do Estado. Os investimentos realizados têm papel decisivo para o avanço das hidrovias como alternativa sustentável e eficiente no transporte de cargas", afirma o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.

Plano Rio Grande

As ações derecuperação da navegabilidade foram priorizadas após as enchentes de 2024, que intensificaram o acúmulo de sedimentos nas hidrovias. A iniciativa integra o Plano Rio Grande . Liderado pelo governador Eduardo Leite, o programa de Estado foi criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. Os recursos são provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).