Sábado, 13 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Portos RS inicia operação de dragagem do Canal São Gonçalo

O governo do Estado iniciou, neste mês, a dragagem do Canal São Gonçalo, em Pelotas, com a previsão de remoção de mais de 457 mil metros cúbicos de...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/09/2025 às 17h02
Portos RS inicia operação de dragagem do Canal São Gonçalo
Serviço garantirá profundidade mínima de 5,50 metros nos principais trechos de navegação -Foto: Ascom Portos RS

O governo do Estado iniciou, neste mês, a dragagem do Canal São Gonçalo, em Pelotas, com a previsão de remoção de mais de 457 mil metros cúbicos de sedimentos. O serviço tem como objetivo garantir a profundidade mínima de 5,50 metros nos principais trechos de navegação.

A intervenção integra um conjunto de investimentos de R$ 731 milhões voltados à recuperação da navegabilidade em diferentes pontos do Rio Grande do Sul. Atualmente, as dragagens avançam também nos canais de Pedras Brancas e Leitão. Em outubro, está previsto o começo das atividades no Canal Furadinho, enquanto a contratação dos serviços para o Canal Feitoria também já foi efetuada, com início ainda neste mês.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, os avanços nas operações são de grande importância para o modal hidroviário no Rio Grande do Sul. "A execução dos trabalhos irá contribuir diretamente para que possamos potencializar o desenvolvimento do Estado nesse setor", destacou.

Ainda, dentre outros avanços, o processo licitatório do canal do Rio Grande foi finalizado nesta semana, com a definição da empresa vencedora homologada. Dentre os 15 meses de contrato, a previsão é de que o total de sedimentos retirados ultrapassem os 15 milhões de metros cúbicos.

"A dragagem é uma ação estruturante essencial para garantir a segurança da navegação e a competitividade logística do Estado. Os investimentos realizados têm papel decisivo para o avanço das hidrovias como alternativa sustentável e eficiente no transporte de cargas", afirma o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.

Plano Rio Grande

As ações derecuperação da navegabilidade foram priorizadas após as enchentes de 2024, que intensificaram o acúmulo de sedimentos nas hidrovias. A iniciativa integra o Plano Rio Grande . Liderado pelo governador Eduardo Leite, o programa de Estado foi criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. Os recursos são provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Texto: Portos RS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arquivo/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem

Pesquisa aponta agências e blogs como menos populares

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe

Repórter Brasil Especial vai ao ar às 23h desta sexta-feira

 © Roneymar Alves/INSS
Geral Há 6 horas

Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão

Até março de 2026, a caravana deve percorrer 19 estados

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme

Namorado de Niquely Pereira Santana permanece desaparecido

 -
Fazenda Há 6 horas

Empresas gaúchas têm até 30 de setembro para fazer o recadastramento anual da Receita Estadual

O prazo para as empresas gaúchas realizarem o recadastramento anual obrigatório junto à Receita Estadual termina no dia 30 de setembro. Até o momen...

Tenente Portela, RS
12°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 25°
11° Sensação
2.31 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Domingo
27° 10°
Segunda
29° 15°
Terça
23° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
29° 14°
Últimas notícias
Economia Há 23 minutos

Acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA será assinado no dia 16
Tecnologia Há 3 horas

Nova fase da LUZA conecta engenharia e tecnologia ao futuro
Tecnologia Há 3 horas

Comissão Europeia Publica Decisão Preliminar de Adequação UE
Entretenimento Há 3 horas

Grupo Unità inaugura filial no Nordeste com Road Show exclusivo em Pernambuco
Economia Há 4 horas

Especialista explica aposentadoria por visão monocular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,04%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 657,428,74 -0,11%
Ibovespa
142,271,58 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6825 (12/09/25)
04
11
12
29
37
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3485 (12/09/25)
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
18
20
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias