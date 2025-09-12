Sábado, 13 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Executor de líder religiosa Mãe Bernadete é preso na Bahia

Líder de comunidade quilombola prejudicava interesses de traficantes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/09/2025 às 15h47

A Polícia Civil da Bahia prendeu Josevan Dionísio dos Santos, mais conhecido como BZ, suspeito de ser o executor do homicídio da líder quilombola Mãe Bernadete Pacífico, em 17 de agosto de 2023, no território do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Bahia.

BZ e outras pessoas armadas executaram a líder religiosa e integrante da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq) após invadirem sua residência.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, nesta sexta-feira (12), em um imóvel em Simões Filho, Josevan manteve como reféns a companheira e os dois filhos.

“As equipes da Core iniciaram negociação estratégica que garantiu a libertação das vítimas sem ferimentos e a rendição do homem. Uma pistola calibre 9mm, de fabricação turca, com numeração raspada foi apreendida”, detalhou a polícia.

Após ser preso, Josevan foi conduzido à sede do Departamento de Repressão e Combate ao Narcotráfico (Denarc), onde passou pelos exames legais e permanece custodiado à disposição da Justiça.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Crimes

BZ é também suspeito de integrar “grupo criminoso atuante em Simões Filho e região, envolvido em roubos, tráfico de drogas e homicídios”, segundo a polícia da Bahia.

De acordo com o Ministério Público da Bahia, os ideais da ialorixá e a sua luta para manter a ordem dentro da comunidade quilombola estava prejudicando os interesses dos líderes do tráfico de drogas da região.

Segundo os investigadores, o crime contra a líder religiosa foi motivado pela “resistência da vítima contra a expansão do tráfico de drogas em territórios tradicionais”.

Voz ativa na defesa dos direitos humanos, Mãe Bernadete denunciava a atuação de facções criminosas na região.

“Percebendo que a liderança de Maria Bernadete impediria a expansão do comércio de entorpecentes e de outros negócios rentáveis no entorno da barragem de Pitanga dos Palmares, área de preservação ambiental, o Maquinista deu a ordem para que Bernadete fosse executada”, acrescentou a PCBA.

“No inquérito, seis pessoas foram indiciadas pelo homicídio. Cinco já foram presas e diligências continuam para localizar o último envolvido, conhecido como ‘Maquinista’, que permanece foragido”, informou por meio de nota a Polícia Civil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arquivo/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem

Pesquisa aponta agências e blogs como menos populares

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe

Repórter Brasil Especial vai ao ar às 23h desta sexta-feira

 © Roneymar Alves/INSS
Geral Há 6 horas

Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão

Até março de 2026, a caravana deve percorrer 19 estados

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme

Namorado de Niquely Pereira Santana permanece desaparecido

 -
Fazenda Há 6 horas

Empresas gaúchas têm até 30 de setembro para fazer o recadastramento anual da Receita Estadual

O prazo para as empresas gaúchas realizarem o recadastramento anual obrigatório junto à Receita Estadual termina no dia 30 de setembro. Até o momen...

Tenente Portela, RS
12°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 25°
11° Sensação
2.31 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Domingo
27° 10°
Segunda
29° 15°
Terça
23° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
29° 14°
Últimas notícias
Economia Há 23 minutos

Acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA será assinado no dia 16
Tecnologia Há 3 horas

Nova fase da LUZA conecta engenharia e tecnologia ao futuro
Tecnologia Há 3 horas

Comissão Europeia Publica Decisão Preliminar de Adequação UE
Entretenimento Há 3 horas

Grupo Unità inaugura filial no Nordeste com Road Show exclusivo em Pernambuco
Economia Há 4 horas

Especialista explica aposentadoria por visão monocular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,04%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 657,428,74 -0,11%
Ibovespa
142,271,58 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6825 (12/09/25)
04
11
12
29
37
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3485 (12/09/25)
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
18
20
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias