Senado vai comemorar 125 anos da Fiocruz

O Plenário do Senado promove nesta terça-feira (16), a partir das 10h, sessão especial para comemorar os 125 anos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
12/09/2025 às 15h47
Sede da Fiocruz no Rio de Janeiro (RJ) - Foto: Fiocruz Imagens

O Plenário do Senado promove nesta terça-feira (16), a partir das 10h, sessão especial para comemorar os 125 anos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A iniciativa ( RQS 523/2025 ) é do senador Marcelo Castro (MDB-PI).

A Fiocruz foi criada em 25 de maio de 1900 como Instituto Soroterápico Federal, para fabricar soros e vacinas contra a peste bubônica. Em 1908, foi rebatizada em homenagem ao médico e pesquisador Oswaldo Cruz (1872-1917).

"A Fiocruz consolidou-se como uma das mais respeitadas instituições de pesquisa em saúde da América Latina, impulsionou o desenvolvimento de vacinas, medicamentos e médicos diagnósticos e exerceu papel de liderança durante a pandemia de covid-19, produzindo imunizantes em território nacional e oferecendo suporte técnico às políticas públicas de saúde", justificou Castro.

Senado Federal Há 7 horas

Cais do Valongo é reconhecido patrimônio histórico e cultural afro-brasileiro

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que reconhece o Cais do Valongo, na região portuária do Rio de Janeiro, patrimô...

 Autor do requerimento para a sessão, o senador Eduardo Gomes (2° à dir.) presidiu os trabalhos - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 8 horas

Programa Calha Norte transforma a vida de brasileiros, dizem debatedores

Os 40 anos do Programa Calha Norte, criado para garantir a soberania e promover o desenvolvimento em municípios da Amazônia Legal, foram tema de se...

 Lupicínio era gaúcho, de Porto Alegre, enquanto Pixinguinha, carioca - Foto: MMULLER
Senado Federal Há 9 horas

Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha agora são patronos da MPB

A música popular brasileira passa a ter dois de seus maiores nomes reconhecidos oficialmente como patronos. A Lei 15.204, de 2025 , sancionada pelo...

 Supermercados poderão vender remédios que dispensam receita, mas terão que empregar farmacêutico - Foto: Pillar Pedreira/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

CAS vota projeto que libera venda de remédio em supermercados

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) tem reunião marcada para quarta-feira (17), a partir das 9h, com 12 itens na pauta. Um deles é o projeto que a...

 O senador Cid Gomes é o relator do projeto que passará por turno suplementar de votação - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 10 horas

CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores

A Comissão de Educação (CE) deve concluir, na próxima terça-feira (16), a votação do projeto que cria um contrato de trabalho de natureza especial ...

