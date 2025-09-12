Senado vai comemorar 125 anos da Fiocruz

O Plenário do Senado promove nesta terça-feira (16), a partir das 10h, sessão especial para comemorar os 125 anos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A iniciativa ( RQS 523/2025 ) é do senador Marcelo Castro (MDB-PI).

A Fiocruz foi criada em 25 de maio de 1900 como Instituto Soroterápico Federal, para fabricar soros e vacinas contra a peste bubônica. Em 1908, foi rebatizada em homenagem ao médico e pesquisador Oswaldo Cruz (1872-1917).

"A Fiocruz consolidou-se como uma das mais respeitadas instituições de pesquisa em saúde da América Latina, impulsionou o desenvolvimento de vacinas, medicamentos e médicos diagnósticos e exerceu papel de liderança durante a pandemia de covid-19, produzindo imunizantes em território nacional e oferecendo suporte técnico às políticas públicas de saúde", justificou Castro.