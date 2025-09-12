Benefícios da atividade física para saúde idosos é tema de debate na Câmara na terça

As comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; e do Esporte da Câmara dos Deputados promovem, na próxima terça-feira (16), audiência pública sobre a importância da atividade física para a saúde dos idosos. O debate será realizado às 11 horas, no plenário 4, e será interativo.

A audiência foi solicitada pelo deputado Dr. Luiz Ovando (PP-MS). Ele destaca que a prática regular de atividade física é essencial para a promoção da saúde e da qualidade de vida na terceira idade.

“Estudos indicam que a atividade física auxilia na prevenção de doenças crônicas, melhora a mobilidade, fortalece a musculatura e contribui para o bem-estar mental e emocional”, afirma o parlamentar.

Dr. Luiz Ovando também chama a atenção para o envelhecimento acelerado da população brasileira. Segundo ele, é fundamental discutir políticas públicas que incentivem a adoção de hábitos saudáveis nessa faixa etária.