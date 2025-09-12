Sexta, 12 de Setembro de 2025
Audiência na Câmara dos Deputados discute regulação da medicina nuclear

Essa especialidade usa substâncias radioativas para diagnosticar e tratar doenças

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
12/09/2025 às 14h17

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realizará audiência pública, na próxima terça-feira (16), para discutir a regulação da medicina nuclear no Brasil. O debate será realizado às 10 horas, no plenário 7, e será interativo.

A audiência foi solicitada pela deputada Adriana Ventura (Novo-SP) e pelo deputado Dr. Frederico (PRD-MG).

Segundo Adriana, a quebra do monopólio sobre a produção de radiofármacos não ampliou o acesso da população a exames e tratamentos. “Na prática, o monopólio público foi substituído por um monopólio privado, e os preços dos radiofármacos estão cada vez mais elevados", criticou.

Como consequência, a deputada alerta que o acesso de pacientes com doenças graves a esses serviços está comprometido, especialmente nos estados do Norte e Nordeste.

Radiofármacos são substâncias que combinam um composto farmacêutico com um isótopo radioativo. Eles são usados em exames – como cintilografias e tomografias computadorizadas – e no tratamentos de diversas doenças, incluindo câncer.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
